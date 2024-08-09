Добрый ребрендинг

«Поддержка социальной рекламной кампании медиахолдингом МАЕР системно отразилась на знании о проекте не только среди частных лиц, но и внутри компаний. Для фонда существенный результат кампании в июле – количество входящих запросов на корпоративные подарки с использованием “Доброшрифта” к Новому году для партнеров и клиентов. Мы рассчитываем, что с помощью таких корпоративных заказов мы сможем привлечь на программы комплексной поддержки подопечных с ДЦП 10-20 миллионов рублей, это значит, что 25–50 детям мы сможем оплатить годовые комплексные программы реабилитации или 150-300 детям из малоимущих семей приобрести предметы специализированной мебели или тренажеры для работы над освоением новых навыков дома», – отметила Анастасия Приказчикова.