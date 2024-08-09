Добрый ребрендинг
Медиахолдинг МАЕР сменил свой логотип. В айдентике сохранены фирменные цвета, но название и эмблема теперь выполнены особым образом – они выдержаны в стилистике «Доброшрифта», благотворительного проекта, привлекающего внимание к проблемам детей с ДЦП.
«Доброшрифт» – социальная кампания благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Дети с церебральным параличом заполнили специальные прописи, а дизайнеры собрали из них шрифт, который полностью состоит из особенных букв. Он и стал основой для нового логотипа МАЕР, который можно увидеть на всех цифровых экранах и медиафасадах медиахолдинга.
«Главная цель проекта “Доброшрифт” – привлечь внимание общества, государства, бизнеса к проблемам людей с ДЦП, проблемам маломобильных граждан. Я очень рада, что наша идея заинтересовала Константина Майора, и МАЕР оказывает нам такую грандиозную информационную поддержку. Наружная реклама была и остается одним из важнейших инструментов нашей связи с аудиторией. Поэтому большое спасибо Константину за то, что медиахолдинг помогает нашему фонду уже не первый год. Надеюсь, мы и дальше продолжим сотрудничать», – сказала генеральный директор благотворительного фонда «Подарок Ангелу», соавтор проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.
Новое соглашение между фондом и медиахолдингом было подписано 6 июня на полях Петербургского экономического форума.
«С первого взгляда понятно, что “Доброшрифт” это проект с большим сердцем. Медиахолдинг МАЕР – социально ориентированный бизнес. Выходит, мы созданы друг для друга! Наши возможности по охвату аудитории в крупнейших городах страны позволяют привлечь внимание миллионов россиян к проблемам этих особенных людей и помочь им», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
В июле МАЕР поддержал кампанию «Доброшрифта» по распространению фирменного мерча. Продажа худи и футболок с особенными надписями – один из способов фонда получить финансирование.
«Поддержка социальной рекламной кампании медиахолдингом МАЕР системно отразилась на знании о проекте не только среди частных лиц, но и внутри компаний. Для фонда существенный результат кампании в июле – количество входящих запросов на корпоративные подарки с использованием “Доброшрифта” к Новому году для партнеров и клиентов. Мы рассчитываем, что с помощью таких корпоративных заказов мы сможем привлечь на программы комплексной поддержки подопечных с ДЦП 10-20 миллионов рублей, это значит, что 25–50 детям мы сможем оплатить годовые комплексные программы реабилитации или 150-300 детям из малоимущих семей приобрести предметы специализированной мебели или тренажеры для работы над освоением новых навыков дома», – отметила Анастасия Приказчикова.
За месяц на экранах МАЕР ролики о мерче увидели 14 миллионов человек. Всего было обеспечено свыше 203 миллиона визуальных контактов.
Как добавил Константин Майор, «Доброшрифт» помогает людям, которым непросто освоиться в обществе. А еще он помогает обществу стать добрее, внимательнее к их потребностям. Поэтому работу с фондом «Подарок Ангелу» медиахолдинг обязательно продолжит.
Единая цифровая сеть медиахолдинга обеспечивает более 6 миллиардов контактов с аудиторией в месяц. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, МАЕР выделяет рекордное эфирное время на значимые социальные проекты. Это поможет привлечь внимание к повышению инклюзии, созданию безбарьерной среды, обеспечению доступа к образованию и реабилитации по всей стране.