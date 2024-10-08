Разбор инструмента от Т-Банка: паевые инвестиционные фонды для юрлиц

Разбор инструмента от Т-Банка: паевые инвестиционные фонды для юрлицПростой и надежный способ инвестирования свободных средств в портфель устойчивых активов
Увеличить доходы бизнеса можно не только за счет традиционных методов: повышения качества продукции или услуг, наращивания продаж, оптимизации расходов, – но и эффективно управляя свободными средствами компании с помощью инвестиций в финансовые инструменты. Если позволяют горизонты финансового планирования, то одним из самых простых и надежных способов долгосрочных вложений является покупка паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Инвестиции в ПИФ – способ получения дохода при невысоких рисках за счет диверсификации активов.
Традиционно паевые фонды – это инструмент коллективных инвестиций физлиц, не требующий самостоятельного управления. Однако возможность вложений в ПИФ есть и у юридических лиц. Так, например, эту услугу предоставляет Т-Банк через платформу «Инвестиции для бизнеса» (16+) , где юридические лица могут открыть брокерский счет и начать инвестировать в биржевые инструменты, в том числе – в фонды. Это могут быть как собственные фонды управляющей компании Т-Банка – «Т-Капитал», так и паи сторонних фондов.
Как работают фонды?
По сути, паевой фонд – это тот же инвестиционный портфель, в котором собраны различные активы. Только формировать этот «портфель» самостоятельно пайщикам фонда не нужно: этим занимается управляющая компания (УК). Инвесторы вкладывают в фонд свои средства, на них УК приобретает активы и управляет ими (продает и покупает, меняет соотношение долей) так, чтобы фонд приносил доход, например дивиденды или проценты от активов. Затем они реинвестируются в фонд или распределяются в пользу пайщиков сообразно количеству паев у них в собственности.
Пай ПИФ – это ценная бумага, подтверждающая право владения долей активов (имущества) фонда. Ее стоимость рассчитывается из совокупной стоимости чистых активов, поделенной на количество паев.
«Великолепная девятка»
Собственных фондов под управлением УК «Т-Капитал» девять: «Т-Капитал Золото», «Т-Капитал Дивидендные акции», «Т-Капитал iMOEX», «Т-Капитал Bonds RUB», «Т-Капитал Вечный портфель RUB», «Т-Капитал Локальные валютные облигации» и «Т-Капитал Российские Технологии», «Т-Капитал Пассивный доход» и «Т-Капитал Замещающие облигации». За торговлю паями этих ПИФ комиссия не взимается.
ПИФ «Т-Капитал Вечный портфель RUB» базируется на идее экономиста Гарри Брауна: формировать инвестиционный портфель из акций, облигаций и золота в равных долях. Это инструмент с низким (в сравнении с акциями) уровнем риска для плюс-минус консервативных инвесторов.
ПИФ «Т-Капитал Локальные валютные облигации» включает облигации (замещающие и в юанях) российских корпоративных эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте. Купоны реинвестируются в покупку новых активов в фонд. Уровень риска, по сравнению с акциями, низкий.
ПИФ «Т-Капитал Золото» вкладывает средства инвесторов в физическое золото. Это защитный актив с низким риском, который подойдет для инвесторов, стремящихся обезопасить свои вложения на волатильном рынке или в нестабильной геополитической ситуации.
ПИФ «Т-Капитал iMOEX» – фонд, включающий «голубые фишки», которые входят в состав индекса Московской биржи. При покупке пая этого фонда инвестор получает сразу целый диверсифицированный по отраслям и компаниям портфель акций лучших компаний российского рынка. Уровень риска средний, т. к. рынок акций в России достаточно волатильный.
ПИФ «Т-Капитал Bonds RUB» состоит из рублевых корпоративных облигаций эмитентов, имеющих высокие кредитные рейтинги. Купоны реинвестируются обратно в фонд – вкладываются в покупку новых облигаций. Это низкорисковый консервативный инструмент.
ПИФ «Т-Капитал Дивидендные акции» вкладывается в акции крупнейших российских компаний, имеющих биржевую капитализацию свыше 10 млрд руб. и средний оборот бумаг более 10 млн руб. в день. Все они либо платят, либо планируют платить дивиденды. Дивидендные доходы реинвестируются в фонд. Это фонд среднего уровня риска, т. к. дивиденды – величина непостоянная и зависит от многих факторов.
ПИФ «Т-Капитал Российские Технологии» – рублевый биржевой фонд, который инвестирует в акции публичных российских технологических компаний (в их числе компании IT-сектора, маркетплейсы, операторы связи, соцсети и др.). Уровень риска от среднего до высокого.
ПИФ «Т-Капитал Пассивный Доход» – первый в России биржевой фонд с регулярными выплатами. В его составе облигации крупных российских компаний. Доходность до 21%. Аналитики подбирают бумаги таким образом, чтобы каждый месяц в фонд поступал купонный доход, который распределяется между инвесторами.
ПИФ «Т-Капитал Замещающие облигации» – это фонд с активным управлением, который инвестирует в замещающие бонды крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и имеют купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.
Откуда берется доход ПИФ?
Цена пая растет, когда УК реинвестирует в фонд полученные от его активов доходы и когда стоимость активов внутри фонда растет. Паи открытых паевых инвестиционных фондов можно продавать. Если фонд биржевой (БПИФ), как, например, «Т-Капитал Золото», то его паи торгуются на бирже по тем же правилам, что и другие ценные бумаги. Как правило, БПИФ повторяют структуру какого-либо биржевого индекса, т. е. включают те же активы и в том же соотношении, что и индекс. Обычно это ликвидные инструменты, которые можно быстро продать по рыночной цене.
Вообще, ПИФ может состоять из любых активов: акций, облигаций, драгоценных металлов и т. д. – в любых соотношениях, которые определяются стратегией УК. Каждый из этих активов способен принести доход. Например, дивиденды – в случае акций (пример – «Т-Капитал Дивидендные акции»). Или купон, если речь об облигационном фонде («Т-Капитал Локальные валютные облигации», «Т-Капитал Bonds RUB»). Раньше, чтобы получить доход от вложений в ПИФ, необходимо было погашать пай – продавать его обратно в фонд. Сейчас существуют ПИФ с возможностью получать промежуточный доход (например раз в квартал или раз в полгода) от накопленных дивидендов или купонов.
Доходность ПИФ может быть разной в зависимости от их состава, уровня риска, рыночной конъюнктуры и других факторов. Так, например, доходность к погашению внутри фонда «Т-Капитал Bonds RUB» на текущий момент составляет 21,9% в рублях, а среднегодовая доходность «Т-Капитал Российские Технологии» доходит до 42,3%.
Преимущества инвестиций в фонды
Ключевое достоинство ПИФ – возможность диверсификации вложений. «Не складывать все яйца в одну корзину» – главный принцип инвестора. Паевые фонды дают возможность приобретать разные по типу, рискованности, доходности, отраслевой принадлежности активы в лучшем их соотношении, которое выбирается и поддерживается профессионалами из УК.
Другой несомненный плюс – надежность инструмента. Стоимость активов внутри фонда может меняться, но, если стратегия управления ПИФ сбалансирована, то падение одной бумаги может быть компенсировано ростом другой. Даже банкротство какого-либо эмитента, чьи бумаги находятся в составе ПИФ, не приведет к фатальным последствиям для инвестора. Как правило, управляющие компании исключают из портфеля бумаги таких эмитентов до момента их банкротства.
Прозрачность фондов обеспечивается как жесткими регуляторными требованиями к УК, так и политикой самих управляющих. Например, в «Т-Капитал» есть возможность наблюдать за составом фонда и изменением его доходности за разные промежутки времени (день, неделю, месяц, полгода, за все время) в любой момент в режиме онлайн – прямо из интерфейса личного кабинета на платформе «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка.
Паи ПИФ – это высоколиквидные активы. Долю в крупных фондах можно легко купить и продать в любое время.
Доступность вложений в фонды – также немаловажный плюс. Стоимость паев биржевых фондов минимальна. Это позволяет инвестировать с максимальной отдачей сразу во множество различных активов при небольшом входном чеке.
Кроме того, с технической стороны это очень простое действие, требующее буквально двух кликов в личном кабинете платформы «Инвестиции для бизнеса». Устанавливать торговый терминал или звонить менеджерам не нужно. Вся необходимая информация о ценных бумагах доступна в личном кабинете до момента покупки. Если же у компании нет четкого представления, в какие инструменты лучше инвестировать, чтобы достичь своих бизнес-целей, аналитики Т-Банка будут готовы предоставить индивидуальную консультацию по формированию портфеля.
Ложка дегтя
В данном случае «чайная», небольшая: у ПИФ гораздо больше достоинств, чем недостатков.
Ни одна инвестиция в фондовые инструменты не гарантирует получения дохода. Обстоятельства на рынке могут сложиться таким образом, что пайщики понесут убыток. Фонды подвержены колебаниям в цене за счет влияния рыночных факторов (общих для всех инструментов), таких как ключевая ставка, санкции, неурожай и проч. Вероятность этого при качественном управлении невелика, но она все же есть. Кроме того, доходность, которую ПИФ показывал ранее, не гарантирует, что она будет такой же и впредь.