Разбор инструмента от Т-Банка: паевые инвестиционные фонды для юрлиц

Цена пая растет, когда УК реинвестирует в фонд полученные от его активов доходы и когда стоимость активов внутри фонда растет. Паи открытых паевых инвестиционных фондов можно продавать. Если фонд биржевой (БПИФ), как, например, «Т-Капитал Золото», то его паи торгуются на бирже по тем же правилам, что и другие ценные бумаги. Как правило, БПИФ повторяют структуру какого-либо биржевого индекса, т. е. включают те же активы и в том же соотношении, что и индекс. Обычно это ликвидные инструменты, которые можно быстро продать по рыночной цене.