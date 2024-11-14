Космические высоты: флаг медиахолдинга МАЕР доставлен на МКС

«Космос не только завораживает и манит своей красотой. Это гордость за свою страну – первый искусственный спутник Земли, первый полет человека на околоземную орбиту, первая в мире женщина-космонавт, первый выход в открытый космос! Россия навеки вписала себя в историю развития человечества. Сегодня благодаря сотрудничеству нашего медиахолдинга и Роскосмоса возможность следить за космическими стартами получили миллионы человек. МАЕР, являясь трендсеттером отрасли, нацелен на покорение космических вершин в индустрии, поэтому флаг нашего холдинга на МКС! Мы уже обозначили новую цель – создание в 2025 году уникальной для России цифровой платформы для медиакоммуникаций (18+)», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.