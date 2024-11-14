Космические высоты: флаг медиахолдинга МАЕР доставлен на МКС
Медиахолдинг МАЕР покорил новую высоту – 420 километров от поверхности Земли. Флаг нового медиа доставлен на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля «Союз МС-26». Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер записали специальное видеообращение к тем, кто следит за космическими стартами прямо на улицах своих городов.
«Мы приветствуем вас с борта Международной космической станции! За стартами космических кораблей многие из вас могли следить в режиме реального времени благодаря трансляции с уличных экранов. Говорят, с Земли это – потрясающее зрелище», – отметил космонавт, Герой России Алексей Овчинин.
«Если кто-то, наблюдая за стартом, решит стать инженером, конструктором или даже космонавтом, добро пожаловать в нашу команду! Здорово, что вместе с Роскосмосом МАЕР помогает молодежи вновь мечтать о звездах! Желаем нашим единомышленникам космических охватов и реактивного движения вперед. Спасибо, что вы на Земле делаете космос ближе к людям!» – добавил космонавт и Герой России Иван Вагнер.
Трансляция запуска корабля «Союз МС-26» была третьей по счету, которую медиахолдинг МАЕР осуществил совместно с Роскосмосом в этом году. И меньше месяца спустя – новый космический старт. С космодрома Восточный 5 ноября на орбиту отправились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 малых аппарата. Анонсы, сами трансляции и их повторы суммарно на цифровых уличных экранах увидели 18 миллионов человек.
«Космос не только завораживает и манит своей красотой. Это гордость за свою страну – первый искусственный спутник Земли, первый полет человека на околоземную орбиту, первая в мире женщина-космонавт, первый выход в открытый космос! Россия навеки вписала себя в историю развития человечества. Сегодня благодаря сотрудничеству нашего медиахолдинга и Роскосмоса возможность следить за космическими стартами получили миллионы человек. МАЕР, являясь трендсеттером отрасли, нацелен на покорение космических вершин в индустрии, поэтому флаг нашего холдинга на МКС! Мы уже обозначили новую цель – создание в 2025 году уникальной для России цифровой платформы для медиакоммуникаций (18+)», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Сейчас специалисты медиахолдинга готовятся к пятой космической трансляции: 21 ноября с Байконура на МКС отправится космический грузовик «Прогресс МС-29». Он доставит на орбиту топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие. Трансляцию уже традиционно можно будет увидеть прямо на улицах российских городов – на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах МАЕР.