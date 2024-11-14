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Космические высоты: флаг медиахолдинга МАЕР доставлен на МКС

Медиахолдинг МАЕР покорил новую высоту – 420 километров от поверхности Земли. Флаг нового медиа доставлен на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля «Союз МС-26». Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер записали специальное видеообращение к тем, кто следит за космическими стартами прямо на улицах своих городов.

«Мы приветствуем вас с борта Международной космической станции! За стартами космических кораблей многие из вас могли следить в режиме реального времени благодаря трансляции с уличных экранов. Говорят, с Земли это – потрясающее зрелище», – отметил космонавт, Герой России Алексей Овчинин.

«Если кто-то, наблюдая за стартом, решит стать инженером, конструктором или даже космонавтом, добро пожаловать в нашу команду! Здорово, что вместе с Роскосмосом МАЕР помогает молодежи вновь мечтать о звездах! Желаем нашим единомышленникам космических охватов и реактивного движения вперед. Спасибо, что вы на Земле делаете космос ближе к людям!» – добавил космонавт и Герой России Иван Вагнер.

Трансляция запуска корабля «Союз МС-26» была третьей по счету, которую медиахолдинг МАЕР осуществил совместно с Роскосмосом в этом году. И меньше месяца спустя – новый космический старт. С космодрома Восточный 5 ноября на орбиту отправились два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 53 малых аппарата. Анонсы, сами трансляции и их повторы суммарно на цифровых уличных экранах увидели 18 миллионов человек.

«Космос не только завораживает и манит своей красотой. Это гордость за свою страну – первый искусственный спутник Земли, первый полет человека на околоземную орбиту, первая в мире женщина-космонавт, первый выход в открытый космос! Россия навеки вписала себя в историю развития человечества. Сегодня благодаря сотрудничеству нашего медиахолдинга и Роскосмоса возможность следить за космическими стартами получили миллионы человек. МАЕР, являясь трендсеттером отрасли, нацелен на покорение космических вершин в индустрии, поэтому флаг нашего холдинга на МКС! Мы уже обозначили новую цель – создание в 2025 году уникальной для России цифровой платформы для медиакоммуникаций (18+)», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Сейчас специалисты медиахолдинга готовятся к пятой космической трансляции: 21 ноября с Байконура на МКС отправится космический грузовик «Прогресс МС-29». Он доставит на орбиту топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие. Трансляцию уже традиционно можно будет увидеть прямо на улицах российских городов – на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах МАЕР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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