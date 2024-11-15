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Кратный рост площади медиафасадов МАЕР в Москве

В шесть раз увеличена площадь комплекса медиафасадов МАЕР на ТЦ «КухниПарк» в Москве. Цифровые экраны общей площадью 600 кв. м расположены на здании одного из крупнейших в России специализированных торговых центров. Благодаря удачному расположению дальность обзора – свыше одного километра.

Комплекс из двух медиафасадов размещен на 71 километре вдоль внешней стороны МКАД. Это одно из самых оживленных направлений московского региона и самый загруженный участок между Ленинградским и Волоколамским шоссе.

«Выбор локации для размещения рекламной конструкции – важнейшее условие для проведения успешных кампаний. Мы увеличили площадь данного медиафасада на 500%! Прогнозный показатель эффективной аудитории – свыше 704 тысяч взглядов в сутки. Это новые возможности для наших клиентов и партнеров. Выстраивая единую цифровую сеть конструкций по всей России, мы развиваем новое медиа, новую коммуникационную площадку. Отмечу, что именно цифровая уличная реклама во многом является драйвером роста отрасли. В развитие наш медиахолдинг вкладывает собственные деньги, не привлекая дорогие кредиты», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Медиахолдинг МАЕР анонсировал создание в 2025 году единой цифровой платформы*, которая позволит выстраивать кросс-канальные коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные медиахолдингом МАЕР. За 20 лет накоплен огромный опыт, получено 29 патентов на технологии в сфере рекламы. 

В настоящий момент сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает более 7,35 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 30 миллионов человек. После запуска единой цифровой платформы 2029 году холдинг планирует увеличить охват до 100 миллионов человек в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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