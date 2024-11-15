Кратный рост площади медиафасадов МАЕР в Москве

«Выбор локации для размещения рекламной конструкции – важнейшее условие для проведения успешных кампаний. Мы увеличили площадь данного медиафасада на 500%! Прогнозный показатель эффективной аудитории – свыше 704 тысяч взглядов в сутки. Это новые возможности для наших клиентов и партнеров. Выстраивая единую цифровую сеть конструкций по всей России, мы развиваем новое медиа, новую коммуникационную площадку. Отмечу, что именно цифровая уличная реклама во многом является драйвером роста отрасли. В развитие наш медиахолдинг вкладывает собственные деньги, не привлекая дорогие кредиты», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.