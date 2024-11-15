Кратный рост площади медиафасадов МАЕР в Москве
В шесть раз увеличена площадь комплекса медиафасадов МАЕР на ТЦ «КухниПарк» в Москве. Цифровые экраны общей площадью 600 кв. м расположены на здании одного из крупнейших в России специализированных торговых центров. Благодаря удачному расположению дальность обзора – свыше одного километра.
Комплекс из двух медиафасадов размещен на 71 километре вдоль внешней стороны МКАД. Это одно из самых оживленных направлений московского региона и самый загруженный участок между Ленинградским и Волоколамским шоссе.
«Выбор локации для размещения рекламной конструкции – важнейшее условие для проведения успешных кампаний. Мы увеличили площадь данного медиафасада на 500%! Прогнозный показатель эффективной аудитории – свыше 704 тысяч взглядов в сутки. Это новые возможности для наших клиентов и партнеров. Выстраивая единую цифровую сеть конструкций по всей России, мы развиваем новое медиа, новую коммуникационную площадку. Отмечу, что именно цифровая уличная реклама во многом является драйвером роста отрасли. В развитие наш медиахолдинг вкладывает собственные деньги, не привлекая дорогие кредиты», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Медиахолдинг МАЕР анонсировал создание в 2025 году единой цифровой платформы*, которая позволит выстраивать кросс-канальные коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные медиахолдингом МАЕР. За 20 лет накоплен огромный опыт, получено 29 патентов на технологии в сфере рекламы.
В настоящий момент сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает более 7,35 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 30 миллионов человек. После запуска единой цифровой платформы 2029 году холдинг планирует увеличить охват до 100 миллионов человек в месяц.
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