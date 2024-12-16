Трансляцию «Золотого граммофона» на крупнейших медиафасадах увидели свыше миллиона человек
На ВТБ Арене состоялась XXIX Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» (12+). Это грандиозное событие ежегодно объединяет вокруг себя всю музыкальную индустрию страны.
Заветные статуэтки получили Валерий Гергиев, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, группы Serebro и Reflex, Слава, Владимир Пресняков и многие другие
Победителей на крупнейших уличных цифровых экранах увидели свыше одного миллиона человек. Трансляцию вел коммуникационный партнер премии – медиахолдинг МАЕР. Для лауреатов одной из номинаций медиахолдинг также подготовил специальные призы: два сертификата на размещение рекламы на 5 миллионов рублей каждый.
««Золотой граммофон» – знак качества российской эстрады, проверенный годами, символ того, что с российской музыкой «Всё будет хорошо»! Медиахолдинг МАЕР уже традиционно поддерживает премию. Цифровые приглашения на это грандиозное событие на наших медиаэкранах увидели шесть миллионов человек. Но самое главное, в этом году мы вышли на новый уровень. В режиме реального времени мы показали всех победителей на наших уличных телевизорах», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Трансляция осуществлена с использованием технологической платформы «Лайт» (18+). Эта разработка медиахолдинга позволяет быстро запускать креативы на медиафасадах через личный кабинет клиента без привлечения дизайнеров. Все изменения автоматически адаптируются под технические характеристики каждого экрана. Платформа позволяет транслировать текстовую информацию, изображения и видеосигнал.
Одним из лучших дуэтов года стали Дима Билан и Мари Краймбрери с композицией «Время пролетало». Граммофоны им вручил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Также артисты получили сертификаты на проведение рекламных кампаний.
«Наш медиахолдинг дарит дорогим артистам по пять миллионов рублей на продвижение своего хита по всей стране. На крупнейших медиафасадах будет транслироваться этот клип. Поздравляем вас!» – обратился к лауреатам Константин Майор.
«Всё, делаем третий дуэт!» – заявил Дима Билан, принимая подарки.
«И снимаем клип!» – добавила Мари Краймбрери.
Впервые премию «Золотой Граммофон» вручили в Государственном Кремлевском дворце 14 декабря 1996 года. Статуэтки получили 24 лауреата, в числе которых были Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, группы «Любэ» и «Иванушки International».