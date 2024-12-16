Трансляцию «Золотого граммофона» на крупнейших медиафасадах увидели свыше миллиона человек

««Золотой граммофон» – знак качества российской эстрады, проверенный годами, символ того, что с российской музыкой «Всё будет хорошо»! Медиахолдинг МАЕР уже традиционно поддерживает премию. Цифровые приглашения на это грандиозное событие на наших медиаэкранах увидели шесть миллионов человек. Но самое главное, в этом году мы вышли на новый уровень. В режиме реального времени мы показали всех победителей на наших уличных телевизорах», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.