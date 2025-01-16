АСИ и медиахолдинг МАЕР вдвое расширяют географию проекта «Страну меняют люди»

«Мы создаем в России единое цифровое медиапространство. Стремительная цифровизация рекламного рынка в регионах открывает абсолютно новые возможности для бизнеса, продвижения национальных и социально значимых проектов, государственной политики. “Страну меняют люди” – один из наших флагманских проектов, который мы реализуем совместно с Агентством стратегических изменений. Он стартовал в 2024 году – на цифровых экранах и медиафасадах жители городов видят создателей проектов, например, разработчиков 5D-принтеров для промышленного оборудования или организаторов велопутешествий по необычным маршрутам России. В 2025 году проект будет расширен, мы включим новые города, и сможем охватить свыше 27 миллионов человек, всего за год ролики увидят свыше 3 миллиардов раз», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.