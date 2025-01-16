АСИ и медиахолдинг МАЕР вдвое расширяют географию проекта «Страну меняют люди»
11 городов присоединились к информационной кампании проекта «Страну меняют люди», запущенной в июле 2024 года Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с медиахолдингом МАЕР. В числе новых – Краснодар, Анапа, Казань, Оренбург, Бузулук (Оренбургская область), Пермь, Тюмень, Омск, Кемерово, Красноярск, Хабаровск. Таким образом, география выросла до 22-х российских городов.
Спецпроект «Страну меняют люди» стартовал летом в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижний Новгороде, Уфе, Самаре, Волгограде, Владивостоке, Воронеже, Челябинске. Его цель – рассказать россиянам подробнее о лидерах изменений и их прорывных инициативах, поддержанных АСИ.
«Агентство объединяет людей, любящих свое дело и страну. Их истории вдохновляют. Поэтому мы считаем важным, чтобы жители регионов увидели тех, кто меняет город, регион и Россию в целом. Уверена, что благодаря нашей кампании с МАЕР граждане узнают о земляках и их проектах, которые уже реализуются, и будут гордиться их достижениями», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
«Мы создаем в России единое цифровое медиапространство. Стремительная цифровизация рекламного рынка в регионах открывает абсолютно новые возможности для бизнеса, продвижения национальных и социально значимых проектов, государственной политики. “Страну меняют люди” – один из наших флагманских проектов, который мы реализуем совместно с Агентством стратегических изменений. Он стартовал в 2024 году – на цифровых экранах и медиафасадах жители городов видят создателей проектов, например, разработчиков 5D-принтеров для промышленного оборудования или организаторов велопутешествий по необычным маршрутам России. В 2025 году проект будет расширен, мы включим новые города, и сможем охватить свыше 27 миллионов человек, всего за год ролики увидят свыше 3 миллиардов раз», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Он добавил, что информационная кампания «Страну меняют люди» в прошлом году охватила более 26,5 миллиона человек по всей России. Эфирное время, которое предоставил медиахолдинг, обеспечило свыше 1,7 миллиарда просмотров.
Цикл «Страну меняют люди» рассказывает истории лидеров, реализующих при поддержке АСИ проекты, направленные на качественные улучшения жизни граждан во всех сферах. В спецпроекте приняли участие финалисты форума «Сильные идеи для нового времени» и лидеры проектов, которые уже прошли отбор Агентства. Их решения получили экспертную оценку и адресную поддержку от АСИ. Так, Агентство помогает лидерам в продвижении решений на российском и зарубежном рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров, снятии административных барьеров.
Один из примеров таких лидеров – Юрий Матвиенко, руководитель департамента нейротехнологий компании «Моторика», которая разрабатывает и производит электромеханические протезы с системой миоуправления (снятие электрических импульсов с мышц). В их числе активные тяговые протезы кисти, бионические протезы рук и ног для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.
Анастасия Кнор создала движение волонтеров по сохранению исторической среды. Анастасия – директор Самарской РОО «За информационное общество», победительница форума «Сильные идеи для нового времени» предлагает разработать регламенты участия граждан в благоустройстве общественного имущества и пространств, в том числе имеющих историческую ценность — объектов культурного наследия, набережных, скверов. Кроме этого, у нее есть идея официально закрепить соучастие жителей многоквартирных домов в управлении местами общего пользования (придомовые территории, подвалы, чердаки, лестничные клетки, лифтовые холлы, нежилые помещения первых этажей) для формирования социально полезных пространств вместе с муниципальными властями и поддержки потребительской кооперации.
Дарья Токарева, генеральный директор ООО «Спаун», открыла компанию, где из отходов и уникальных грибов получают новую мебель. Компания Дарьи создала технологию SPAWN по переработке целлюлозосодержащих композитных отходов (одноразовая посуда, окурки, чеки, др.) с помощью авторского уникального штамма грибов. Измельченный мусор смешивается с грибами, полученная масса помещается в определенную форму, представляющую будущее изделие. Грибы, питаясь мусором, разрастаются и заполняют собой эту форму, создавая конечный продукт.