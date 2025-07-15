«Дни Достоевского» (0+) собрали 35 тысяч участников в Калужской области
Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» собрал в Калужской области более 35 тысяч участников. Их ждали лекции, концерты, встречи с проповедниками. Звезды театра и кино со сцены читали любимые отрывки из произведений Достоевского. Второй год подряд проект был поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив. Впервые коммуникационным партнером «Дней Достоевского» выступил медиахолдинг МАЕР.
За три дня фестиваля было проведено 20 лекций известных богословов и литературоведов, а также дискуссий с участием лидеров общественного мнения на темы сохранения традиционных ценностей. Одно из главных нововведений этого года – появление фестивальных площадок в городе Козельске, который расположен в 8 километрах от монастыря Оптина пустынь.
Главная же сцена праздника открылась в православном поселении Губино – проекте Оптиной пустыни.
«Четвертый год проводится это мероприятие. В этом году оно становится более широким. В городе Козельске появились площадки, где гости нашего проекта будут общаться с духовниками, священниками, учеными. Также в этом году увеличился студенческий лагерь: в него приехали 200 человек из 22 стран. Это очень полезная площадка для работы с молодежью. Люди тянутся, и мы рады, что «Дни Достоевского» становятся мостиком, который связывает общество, простых людей, может быть, не очень духовных – с церковью. Через этот проект очень многие люди приходят в церковь», – отметил наместник монастыря Оптина пустынь епископ Иосиф.
Глава Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на то, что 10 лет назад территория села Губино была фактически заброшена, а сегодня является украшением района и местом притяжения людей из разных регионов. Совсем недавно проект восстановления села Губино вошёл в число 100 лучших по версии форума «Сильные идеи для нового времени» (6+).
«Теперь здесь живут люди – 130 семей. Создан приют для девочек. И лагерь здесь возник не случайно. Сначала появилась деревня, появился смысл, а дальше появилось то, что мы сегодня видим», – сказал губернатор Владислав Шапша.
В Губино разместился и палаточный лагерь для студентов, он раскинулся на живописном берегу местного водохранилища.
«Сюда приезжают люди из других государств, и это молодежь. В эти дни открывается молодежный фестиваль. Впервые в этом году он приобрел статус международного. Люди из Великобритании, из Франции, из европейских государств политики которых, я не случайно это уточню, ведут воинственную риторику, направленную не только против России, против здравого смысла, направленную на разрушение в том числе собственного государства. И их молодежь ищет ответы», – отметила заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.
Она также добавила, что до конца весенней сессии Государственная Дума рассмотрит законопроект о защите религиозных символов.
На официальном открытии перед участниками духовно-просветительского проекта выступили наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря епископ Иосиф, губернатор Калужской области Владислав Шапша, известный блогер и публицист Юрий Подоляка, праправнук писателя Алексей Достоевский, а также – в формате видеообращения – глава Российского книжного Союза Сергей Степашин.
«Дни Достоевского представляются чрезвычайно важными. Именно Оптина пустынь сделала Федора Михайловича не только великим мировым писателем, но и по-настоящему верующим православным человеком, что может быть примером для многих», – заявил Сергей Степашин.
Медиахолдинг МАЕР поддержал «Дни Достоевского» в качестве коммуникационного партнера. Информацию о проекте увидели порядка 8 миллионов человек.
«''Дни Достоевского''» – это знаковое событие одновременно и для духовной жизни страны, и для российского православия, и для воспитания молодежи. Задача проекта – противостоять новым вызовам нашего времени, продвигать духовно-нравственные ценности, внести вклад в развитие России. Всё это нам близко, поэтому с большим удовольствием поддержали проект. В прошлом году здесь было 14 тысяч участников, в этом – уже 35 тысяч. Уверен, в этом есть и наша заслуга», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.