«Дни Достоевского» (0+) собрали 35 тысяч участников в Калужской области

«Четвертый год проводится это мероприятие. В этом году оно становится более широким. В городе Козельске появились площадки, где гости нашего проекта будут общаться с духовниками, священниками, учеными. Также в этом году увеличился студенческий лагерь: в него приехали 200 человек из 22 стран. Это очень полезная площадка для работы с молодежью. Люди тянутся, и мы рады, что «Дни Достоевского» становятся мостиком, который связывает общество, простых людей, может быть, не очень духовных – с церковью. Через этот проект очень многие люди приходят в церковь», – отметил наместник монастыря Оптина пустынь епископ Иосиф.