Когда каждый день дома − как отпуск на курорте

По данным аналитиков рынка недвижимости, в 2025 г. продолжается повышенный спрос на покупку жилья в курортных городах. В числе покупателей преимущественно столичные жители и жители северных регионов. Все больше они выбирают квартиры в городах Краснодарского и Ставропольского края, на приморских курортах Калининградской области и Крыма не для сдачи в аренду и кратковременных визитов, а именно для переезда и постоянной жизни. Эксперты связывают эту тенденцию с запросом на комплексный сервис, развитую инфраструктуру и при этом природное окружение в непосредственной близости к жилью. А можно получить все преимущества проживания на курорте, фактически и не переезжая из Москвы, например в жилом комплексе «Внуково Кантри Клаб» буквально в получасе езды от «Москва-Сити». Пляжный клуб с открытым и крытым бассейнами, спортивный комплекс с падел-кортами и кортами теннисными, СПА-салон, ресторан и досуговый комплекс с клубными мероприятиями – далеко не полный перечень курортных возможностей, которые доступны резидентам. И все это не обещания застройщика, а уже полностью построенная и функционирующая инфраструктура.