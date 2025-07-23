Когда каждый день дома − как отпуск на курорте
По данным аналитиков рынка недвижимости, в 2025 г. продолжается повышенный спрос на покупку жилья в курортных городах. В числе покупателей преимущественно столичные жители и жители северных регионов. Все больше они выбирают квартиры в городах Краснодарского и Ставропольского края, на приморских курортах Калининградской области и Крыма не для сдачи в аренду и кратковременных визитов, а именно для переезда и постоянной жизни. Эксперты связывают эту тенденцию с запросом на комплексный сервис, развитую инфраструктуру и при этом природное окружение в непосредственной близости к жилью. А можно получить все преимущества проживания на курорте, фактически и не переезжая из Москвы, например в жилом комплексе «Внуково Кантри Клаб» буквально в получасе езды от «Москва-Сити». Пляжный клуб с открытым и крытым бассейнами, спортивный комплекс с падел-кортами и кортами теннисными, СПА-салон, ресторан и досуговый комплекс с клубными мероприятиями – далеко не полный перечень курортных возможностей, которые доступны резидентам. И все это не обещания застройщика, а уже полностью построенная и функционирующая инфраструктура.
ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ О ЖИЗНИ НА КУРОРТЕ
ЖК «Внуково Кантри Клаб» – это настоящий жилой комплекс-курорт, который воплотил идею о сочетании загородного формата с лучшими возможностями столичной жизни. Поселок, в котором чуть больше 10 клубных домов, расположен в живописном месте престижного западного направления. Территория окружена зелеными зонами ландшафтного парка, а инфраструктура комплекса включает более десяти собственных объектов, обеспечивающих высокую степенькомфорта и сервиса на уровне лучших пятизвездочных отелей мира. Здесь созданы идеальные условия для здорового образа жизни, когда окружающая среда становится местом силы, объединяет соседей в круг единомышленников и друзей со схожими взглядами и общими ценностями.
Во-первых, тут действительно красиво. Картина уютного благополучия выходит за рамки панорамных окон квартир, веранд и приватных патио. Эстетически привлекательная архитектура клубных домов гармонично вписывается в общий природный ландшафт. Дома располагаются на комфортном расстоянии друг от друга, а естественная цветовая палитра, натуральные текстуры природных отделочных материалов и фасады с элементами вертикального озеленения создают ощущение единства с природой.
Во-вторых, ЖК «Внуково Кантри Клаб» − полностью готовый поселок, здесь нет ощущения временного проживания на стройплощадке. Квартиры в первой очереди даже не запускали в открытую продажу: практически все лоты «разошлись по своим». Сейчас заканчиваются работы по отделке в третьей очереди: здесь 226 квартир с различными вариантам отделки, все они будут готовы к началу 2026 г.. Средняя площадь около 150 м2, квартиры могут идти под объединение и достигать площади 300 м2, а это уже можно назвать аналогом загородного дома. На выбор представлено 27 видов планировочных решений, в том числе редкие форматы: просторные резиденции с выходом в личный сад и пентхаусы с патио на крыше ‒ уникальное предложение для жилых комплексов Москвы и Подмосковья.
Говоря о первоклассном сервисе ЖК «Внуково Кантри Клаб», стоит отметить, что он включает в себя круглосуточную охрану, консьерж-службу, услуги по уборке и многое другое, что позволяет резидентам сосредоточиться на более важных аспектах своей жизни. На территории поселка созданы все условия для того, чтобы жители могли наслаждаться личным пространством и загородным уединением, однако в то же время для них доступны активное социальное взаимодействие и возможности для отдыха. А при необходимости за короткое время можно добраться до столицы и погрузиться в ее интенсивный ритм.
ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Одна из урбанистических концепций, актуальность которой возрастает с каждым годом, – проектирование городов для здоровой жизни. URBAN HEALTH (с англ. – Городское Здравоохранение) или салютогенный дизайн рассматривает создание экологичной среды и взаимосвязь здоровья человека и среды, в которой он проживает. Комплекс «Внуково Кантри Клаб» предлагает решения, которые мотивируют жителей вести здоровый образ жизни, ведь один из самых эффективных способов снижения рисков для здоровья – это поддержание здорового веса и необходимого уровня физической активности.
Пешие и велосипедные прогулки, порядка 35 км разноплановых маршрутов в непосредственной близости от поселка позволяют интегрировать физическую активность в повседневную жизнь. На территории жилого комплекса разместился современный спорткомплекс Vnukovo Sport Club. Уровень наполнения спортивного центра превосходит премиальные столичные фитнес-клубы. Здесь доступны открытые и закрытые корты теннисные и падел-корты, залы для занятий единоборствами, фитнесом и йогой ‒ всего порядка 20 видов спорта. Особенностью клуба является его камерность, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход к каждому посетителю.
И это еще не все возможности для активного отдыха и релаксации, истинная роскошь и преимущество жилого комплекса Beach Club, второго такого на западе просто нет. Это зона отдыха с большим подогреваемым круглогодичным бассейном, шезлонгами и летним гриль-баром, а также закрытый бассейн с тропическим озеленением.
Расслабиться, восстановить силы и поддержать внутренний баланс поможет центр красоты Vnukovo SPA & Beauty. Профессиональное обслуживание и широкий спектр спа-процедур поможет полностью отключиться от повседневных забот и уделить внимание здоровью и красоте.
ДЕТИ – 100% БУДУЩЕГО
Среда, в которой растет ребенок, играет значительную воспитательную роль: гармоничное окружение делает из детей ментально устойчивых взрослых, в то время как агрессивная городская среда деструктивно влияет как на физическое, так и на когнитивное здоровье ребенка. Первые 1000 дней жизни являются самыми важными для формирования крепкого здоровья на всю жизнь. Можно сказать, что ЖК «Внуково Кантри Клаб» всецело вкладывается в гармоничное развитие детей. Этому способствуют и дворы без машин, и безопасное окружение соседей со схожими ценностями, возможность самостоятельных прогулок и общих праздников и экологичная среда.
Особая гордость всей инфраструктуры − это частная школа Vnukovo International School, которая предлагает образование мирового уровня с углубленным изучением английского языка. В школе реализуются программы от дошкольного до среднего образования, с возможностью изучения второго иностранного языка, включая испанский, немецкий, итальянский, французский или китайский. Классы здесь небольшие, всего до 12 учеников, и это обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку, создавая комфортную и дружелюбную атмосферу для обучения.
Школа имеет внешний и внутренний доступы ‒ дети резидентов приходят сюда пешком, ведь они имеют возможность пройтись от дома по свободной от машин территории комплекса, общаясь с друзьями и развивая самостоятельность. Ученики школы – преимущественно жители ЖК «Внуково Кантри Клаб».
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
Чувство дома, по мнению Дмитрия Кулькова, бизнесмена и основателя проекта, должно оставаться с человеком и за пределами его собственной квартиры. И в этом клубном поселке такое ощущение удалось передать абсолютно точно. Резиденты ЖК «Внуково Кантри Клаб» называют его не только идеальным местом для жизни, но и источником вдохновения: они уже нашли свое место силы и воплотили мечту о ежедневном курорте, который дарит радость бесценных моментов в кругу семьи, единение с природой и заботу о красоте и здоровье каждый день.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАНТРИ КЛАБ
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