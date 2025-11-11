«Европейская медиагруппа» представила законодательные инициативы радиоиндустрии на медиафоруме «Енисей»

Дмитрий Григорьев сообщил о готовности отраслевого проекта предложений по изменению правовых требований к рекламным дисклеймерам, работа над которым велась с 2022 года: «Мы рады, что концептуальную инициативу “Европейской медиагруппы”, направленную на либерализацию закона и отказ от архаичных правовых норм, поддержали все участники процесса. Ранее в Госдуме признали проблему заслуживающей внимания и требующей решения. Поэтому мы вместе с отраслью подготовили соответствующий проект. Рассчитываем, что в ближайшее время разработанный нами текст обретёт статус законодательной инициативы».