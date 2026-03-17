В России представили фильм о будущем святом
Премьерный показ картины «Батюшка Илий, моли Бога о нас!» прошёл в Москве. Первыми зрителями фильма стали представители государственных и православных организаций, деятели культуры, а также духовные чада батюшки Илия.
Документальный фильм, выход которого приурочен ко дню памяти старца Илия, рассказывает об истории его жизни и служения через архивные материалы, реконструкцию событий и воспоминания современников. Режиссером киноленты стал двукратный обладатель «ТЭФИ» Сергей Корсаков.
Анонсирующие фильм ролики увидели свыше 3 млн человек прямо на улицах Москвы. Телевизионная премьера фильма состоялась на телеканале «СПАС», широкой аудитории фильм доступен на сайте илий.рф.
«Показ, проходящий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в день памяти схиархимандрита Илия, — событие большого духовного и культурного значения. Он напоминает нам о родстве церковного и творческого начал… Батюшка Илий был не просто духовником, но и хранителем исторической памяти, о которой мы сегодня так много говорим», — говорится в приветственном письме от Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.
Кинолента охватывает различные этапы жизни старца Илия: старчество в России, детство и юность, приход в церковь.
«Сложно определить жанр фильма. Это не чистая документалистика, скорее, художественная. Это не мы снимали кино, а кино снимало нас. Получился сделанный с любовью фильм-молитва, настоящее жизнеописание будущего святого», — отметил режиссер Сергей Корсаков.
Всего в процессе создания картины записано 40 интервью духовных чад и священников, широкая география фильма включает знаковые места: Грецию, Абхазию, Крым, Чеченскую Республику, Орловскую область, Оптину пустынь, Псков, Санкт-Петербург, Переделкино, Москву.
«В фильме множество эксклюзивных кадров. В Новоиерусалимском монастыре мы сняли церковный хор в главном соборе, где исполняют “Священную войну” и афонские напевы. А племянница батюшки Илия читает в нашем фильме его стихотворение, написанное на Афоне», — поделился автор и продюсер фильма, кандидат философских наук Юрий Кот.
В съемках приняли участие Святейший Патриарх Кирилл, телеведущий и медиаменеджер Борис Корчевников, журналист и блогер Роман Голованов, общественный и политический деятель Елена Николаева, историк и публицист Леонид Решетников, епископ Можайский Иосиф, предприниматель Темур Шакая и другие.
«Такие фильмы помогают человеку задуматься о себе, о своей душе, о своём пути. Старец Илий – человек удивительной судьбы. Духовный наставник, источник мудрости, опора в сложные моменты жизни. Это человек, который своим служением напоминал: сила России не только в её истории и культуре, но и в её духовной глубине. Медиахолдинг МАЕР поддержал премьеру картины, чтобы сохранить память и передать важные смыслы от поколения к поколению!» — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Документальный фильм является частью многолетнего информационно-благотворительного проекта. Его главная задача — информирование и популяризация трудов старца Илия.
«Этот фильм сделан с особым чувством. Это не журналистское расследование на рейтинговую тему, а глубокое проживание и переживание. Кинолента — продолжение служения отца Илия, а не просто дань памяти. Его духовные чада, кто 5, кто 20, кто 25 лет прожил рядом с батюшкой по послушанию, наполнили свою жизнь его словом и делами. Говорить об этом очень важно», — отметил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков.
