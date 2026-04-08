«Будущее за теми, кто смотрит вверх». В Москве стартовала Неделя космоса
Марафон «Космос со Знанием» прошел 7 апреля в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой. Это ключевое образовательное событие первой в истории России Недели космоса, которая проходит с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении Недели космоса подписал Президент РФ Владимир Путин, в этом году неделя приурочена к 65-летию первого полета человека в космос.
«Сегодня наш совместный с Обществом “Знание” марафон открывает перед вами двери в мир, где каждый сможет найти свой космос. Интересный, технологичный, вдохновляющий. <...> Когда мы говорим о космонавтике, мы подразумеваем не только технологии. Мы говорим о том, как человечество научилось выходить за пределы возможного. Для нашей страны космос всегда был больше, чем просто сфера деятельности или отрасль, это часть нашей национальной идеи», – отметил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
«Именно мы первыми запустили спутник Земли, первыми отправили человека в космос, именно наш космонавт первым вышел в открытый космос. Все эти подвиги навсегда закрепили за нашей страной титул первопроходца в освоении космоса. Сегодня мы уже выходим в космос уверенно, без страха, но это было бы невозможно без развития науки, без знаний. И, пожалуй, именно в этом ключевой смысл познания: делать реальным и близким то, что раньше казалось невозможным», – добавил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Коммуникационным партнером Недели космоса и Российского космического форума выступил медиахолдинг МАЕР. Информацию о достижениях космической отрасли на уличных медиафасадах увидят свыше 25 млн человек.
Просветительский марафон объединил космонавтов, ученых, экспертов отрасли, представителей медиа и международных спикеров. Обсуждали будущее космической индустрии и ее влияние на технологии и обычную жизнь. Как влюбить людей в космос и привлечь новые кадры в отрасль, на примере проекта «Роскосмоса» и МАЕР студентам на марафоне «Космос со Знанием» рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
«Космическая отрасль – это всегда про будущее, но будущее не возникает само по себе, его создают люди. И именно от сегодняшних школьников и студентов, от вас, зависит, каким космос для нас будет завтра. И тут все профессии и специальности востребованы. Один из победителей чемпионата творческих профессий «Артмастерс» проходит стажировку в медиахолдинге МАЕР и к Неделе космоса сделал потрясающий ролик – через иллюминатор МКС мы видим Землю с высоты 400 км. За 2 года сотрудничества с «Роскосмосом» такие ролики, послания с МКС и уже ставшие привычными космические старты на медиафасадах в общей сложности увидели свыше 2 млрд раз. Это огромная аудитория в 27 млн человек, для которой космос перестал быть чем-то абстрактным», – сказал во время выступления Константин Майор.
Перед собравшимися также выступил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой Российской Федерации Олег Кононенко. 5 июня 2024 года он стал единственным человеком в мире, чье суммарное пребывание в космосе превысило 1 тыс. суток, там же космонавт отметил свое 60-летие. 23 сентября 2024 года Олег Кононенко вернулся на Землю, установив рекорд по суммарной продолжительности нахождения человека в космосе — 1110 дней 14 часов и 57 минут. Он подчеркнул: уличное медиа играет решающую роль в популяризации космоса.
«Учитывая нынешние реалии, я думаю, что это основной решающий вклад. Потому что наши города становятся все лучше и лучше. Огромное количество людей выходят на улицу, гуляют, и такие ролики заставляют людей остановиться. Я выполнял космический полет, достаточно много сюжетов делал для «Роскосмоса». Эти сюжеты были на больших уличных экранах, и мне огромное количество друзей присылали это видео и говорили: «Олег, ты тут и там». Это здорово!» – рассказал Кононенко.
Про энергию будущего, космические источники и межзвездные полеты рассказал депутат Государственной Думы РФ, российский публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.
«В рамках нынешних представлениях о законах физики движение со сверхсветовой скоростью невозможно. А это значит, что полет даже к ближайшим звездам займет многие годы и даже десятилетия. В фантастике есть очень много произведений, построенных на сюжете о том, что в корабле, отправленном к другим звездным системам, успевает смениться много поколений. Но наши представления о законах физики не раз менялись и, скорее всего, еще не раз поменяются», – отметил Анатолий Вассерман.
Всего штаб-квартиру «Роскосмоса» посетили более 1 тыс. человек. Отдельной частью программы стало открытие библиотеки с 600 книгами о космосе.
