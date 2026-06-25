Большой театр и МАЕР объединяют технологии и культуру для миллионов зрителей

«Приехал в отпуск, и этот вечер стал для меня настоящим праздником – возможностью выдохнуть, побыть с любимой женой и прикоснуться к прекрасному. Это был не просто поход в театр, а настоящий подарок судьбы – возможность разделить с женой момент приобщения к высокому искусству в одном из главных театров страны. Для меня, человека, который ежедневно находится в зоне боевых действий, такие вечера особенно ценны. Они напоминают, ради чего мы все это делаем – ради мирного неба, ради родных людей, ради культуры и красоты, которые надо беречь и защищать», – поделился Анатолий Андриевский.