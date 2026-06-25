Большой театр и МАЕР объединяют технологии и культуру для миллионов зрителей
Государственный академический Большой театр России и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о партнерстве. В год своего 250-летия главный театр страны получает нового коммуникационного партнера, который будет заниматься продвижением его постановок и культурных проектов в масштабах всей России.
Партнерство МАЕР и Большого театра объединит один из самых узнаваемых культурных символов страны и одну из крупнейших коммуникационных экосистем России. Задача партнерства – сделать события Большого театра частью общенациональной повестки, вывести разговор о культуре за пределы театральных кругов и профессионального сообщества.
МАЕР задействует весь спектр своих технологических возможностей: федеральную сеть цифровых медиафасадов, индор-площадки, собственные и партнерские СМИ. Особое внимание будет уделено юбилейным проектам Большого театра, новым постановкам, а также людям, которые создают современную историю легендарной сцены, – артистам, режиссерам, дирижерам, художникам и педагогам.
Партнерство имеет и особое социальное измерение. В МАЕР подчеркивают, что культура должна оставаться доступной тем, кто сегодня защищает страну и ее будущее. В рамках сотрудничества ветераны специальной военной операции и члены их семей уже получили приглашения в Большой театр. Эта практика, в сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества, будет продолжена и станет одним из важных направлений совместной работы.
В медиахолдинге убеждены, что культура является таким же стратегическим ресурсом государства, как образование, технологии или экономика. Сделать великое русское искусство заметным для миллионов людей, помочь ему звучать громче и находить новую аудиторию – такой видит МАЕР свою задачу в рамках партнерства.
«Большой театр – это место, где на протяжении поколений формируется культурный код России. Здесь история не хранится под стеклом, она продолжает жить на сцене. Мы хотим, чтобы жители России как можно чаще соприкасались с этой уникальной сценой. Потому что великая культура учит чувствовать, сопереживать, помнить и гордиться своей страной. А значит, помогает сохранять то, что делает нас единым народом», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В рамках партнерства также планируется запуск серии специальных мультимедийных проектов, посвященных истории Большого театра, его артистам и выдающимся постановкам.
В юбилейный для театра год сотрудничество МАЕР и Большого театра становится не просто коммуникационным проектом, а помогает вывести культурное событие в статус общенационального – такого, которое объединяет людей независимо от возраста, профессии и места проживания. Ведь если экономика формирует возможности страны, то культура формирует ее душу. А такие институты, как Большой театр России, продолжают делать это уже четверть тысячелетия.
Это сотрудничество для медиахолдинга стало продолжением уже сложившегося взаимодействия с крупнейшим театром страны. В 2025 году была реализована масштабная коммуникационная кампания в поддержку оперы Сергея Прокофьева «Семён Котко» (12+) в постановке Сергея Новикова под управлением Валерия Гергиева. В 2026 году аудитория МАЕР знакомилась с оперой «Повесть о настоящем человеке» (12+), посвященной подвигу легендарного летчика Алексея Маресьева. Также на медиафасадах холдинга были представлены показы оперы «Война и мир» (12+) в постановке Андрея Кончаловского, которую в Москву привез Мариинский театр.
Только за июнь 2026 года медиахолдинг направил аудитории более 20 млн цифровых приглашений на постановки Большого театра.
Совместный проект Большого и Мариинского театров, жизнерадостную сказку «Любовь к трем апельсинам» (6+) на Новой сцене Большого впервые увидели Сергей Золотухин с супругой Татьяной.
Сергей – ветеран СВО, до мобилизации работал водителем, службу закончил в 2024 году, получив тяжелое ранение. Сейчас встал в строй уже мирной жизни, вернулся к любимой профессии, в свободное время занимается спортом, любит путешествовать.
Ветеран СВО Максим Дёмин в Москве проходит лечение, сам из Владивостока, в Большом театре с супругой Натальей оказались впервые.
«Очень давно слежу за творчеством Валерия Гергиева. Во Владивостоке он частый гость, руководит Приморской сценой Мариинского театра, но вот лично увидеть работу маэстро смог только сегодня, вот так , буквально в нескольких метрах от меня. Впечатления незабываемые!» – поделился Максим Дёмин.
Кирилл Моисеенко пришел на оперу вместе с 14-летним сыном Ильей. Ветеран СВО активно участвует в общественной жизни. Накануне принял участие в высадке памятной аллеи на Поклонной горе. Сегодня под впечатлением от магов, волшебниц и королей на Новой сцене Большого театра.
«Сын весь вечер после похода в оперу пел в квартире! Искренние, детские, неподдельные эмоции», – поделился Кирилл Моисеенко.
Игорь Кипка на постановке побывал вместе с супругой Натальей. Старший лейтенант, командир стрелкового взвода, на СВО попал в рамках мобилизации, участник боевых действий в Сватово Луганской Народной Республики. В ходе выполнения боевых задач получил травму позвоночника, демобилизован. Сейчас занимает руководящую должность в компании, обслуживающей вагоны метро. От оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в восторге!
«Это что-то необычное, непривычное, но великолепно! Великолепно все – краски, музыка, игра актеров. Как будто сам жил на этой сцене! Все очень здорово! Бесподобно!» – сказал Игорь Кипка.
Анатолий Андриевский на специальную военную операцию ушел добровольно с первых дней, сейчас – действующий военнослужащий в звании сержанта. В Большой театр пришел вместе с супругой Ниной Мусатовой.
«Приехал в отпуск, и этот вечер стал для меня настоящим праздником – возможностью выдохнуть, побыть с любимой женой и прикоснуться к прекрасному. Это был не просто поход в театр, а настоящий подарок судьбы – возможность разделить с женой момент приобщения к высокому искусству в одном из главных театров страны. Для меня, человека, который ежедневно находится в зоне боевых действий, такие вечера особенно ценны. Они напоминают, ради чего мы все это делаем – ради мирного неба, ради родных людей, ради культуры и красоты, которые надо беречь и защищать», – поделился Анатолий Андриевский.
Дмитрий Свинцов, будучи пенсионером и уже снятым с воинского учета, в разгар мобилизации собрал свои документы и ушел в военкомат Москвы, чтобы встать на защиту жителей Донбасса. Серьезное ранение получил в ноябре 2022 года, попав под минометный обстрел в районе Сватово-Кременная, прошел несколько госпиталей, вернулся к жене в Москву.
«В антракте было приятно наблюдать и ребят, которые хоть на несколько часов забылись и были заворожены музыкой и сценой. Музыка делает свое дело, втайне леча», – делится эмоциями Мария Свинцова.
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