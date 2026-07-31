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Какие часы Tissot выбрать: рейтинг лучших моделей, обзор коллекций и где купить оригинальные часы Тиссот в Москве

Рейтинг лучших часов Tissot от эксперта. Обзор культовых коллекций, советы по выбору механизма, как определить оригинал и где купить настоящие швейцарские часы Tissot в России

Какие часы Tissot выбрать: как не ошибиться с моделью и где купить оригинал

Швейцарские часы у большинства ассоциируются с заоблачными ценами — Tissot ломает это правило. Настоящее швейцарское качество: механика или точный швейцарский кварц, сапфировое стекло, долгий срок службы и дизайн, который не устаревает десятилетиями. И всё это по цене, доступной обычному покупателю. Именно поэтому знакомство со швейцарским часовым делом миллионы людей во всём мире начинают с этой марки.

Бренд основан в 1853 году в Ле-Локле и сегодня входит в Swatch Group — один из крупнейших часовых концернов мира. У Tissot больше десятка коллекций, и модели внутри них могут выглядеть похоже, но стоить по-разному. Разберёмся, из чего вообще складывается выбор, а потом пройдём по коллекциям — уже понимая, что в них смотреть.

Полный ассортимент можно открыть в каталоге Tissot и сравнить модели вживую.

Как выбрать часы Tissot: четыре параметра

Прежде чем смотреть на конкретные модели, ответьте себе на четыре вопроса. Дальше по тексту мы будем возвращаться к этим критериям в описании каждой коллекции.

1. Механизм: кварц или механика

Кварц работает от батарейки. Он точнее механики, не требует сложного обслуживания, часы получаются тоньше и заметно дешевле. Батарейку меняют раз в 2–5 лет — на многих моделях Tissot есть индикатор низкого заряда батарейки, который заранее предупреждает о разряде.

Механика дороже и требовательнее к обращению, но её любят за другое — за ощущение живого механизма. Часы либо заводятся вручную, либо подзаводятся сами прямо на руке, от обычных бытовых движений. У Tissot встречаются базовые калибры ETA и Powermatic 80 — автоподзавод с запасом хода до 80 часов (снял в пятницу вечером — в понедельник утром часы ещё идут) и антимагнитной кремниевой пружиной.

Простое правило: если часы нужны как надёжный инструмент и вы не хотите о них думать — берите кварц. Если часы для вас ещё и вещь, которой хотите уделять больше внимания и чаще любоваться механизмом сквозь прозрачную заднюю крышку — берите механику.

2. Размер корпуса

Ориентируйтесь на запястье, а не на моду. 36–39 мм — для узкого запястья и для классических сценариев. 40–42 мм — универсальный современный размер. 43–45 мм — для крупного запястья и спортивных моделей. Женские модели чаще всего лежат в диапазоне 28–35 мм.

3. Водозащита

30–50 метров — брызги, дождь, мытьё рук. Плавать нельзя. 100 метров — можно спокойно плавать в бассейне. 200–300 метров — активный спорт и даже дайвинг. Если сомневаетесь, берите с запасом: переплата будет не такая большая, а свободы и спокойствия точно будет несравнимо больше.

4. Сценарий эксплуатации

Самый важный пункт. Классика под костюм, универсал на каждый день, дайвер, спортивный хронограф или технологичный гаджет — преимущественно коллекции Tissot собраны как раз вокруг этих базовых опций. Если определитесь со сценарием — дальше выбирать будет значительно проще.

Коллекции Tissot: кому какая подойдёт

PRX — универсал и главный хит

Кому: тем, кто хочет одни часы на все случаи жизни и при этом с характером.

Чем вдохновлена: дизайном 1970-х. Компоновка с интегрированным браслетом — визуально это территория Audemars Piguet Royal Oak и Patek Philippe Nautilus, но по цене, которая отличается на порядок.

Что внутри: самая универсальная коллекция бренда. Есть версии на Powermatic 80 с запасом хода 80 часов, есть кварцевые — вдвое доступнее и тоньше. Размеры: 40 мм, 35 мм и компактные варианты, так что коллекция закрывает и мужское, и женское запястье. Водозащита — 100 метров.

Если вы впервые смотрите на Tissot и не знаете, с чего начать, — начинайте отсюда.

Gentleman — часы «на каждый день» в классическом ключе

Кому: тем, кому нужны одни часы под все сценарии сразу: офис под костюмом, ужин, выходные с джинсами.

Что внутри: сдержанный классический дизайн без опознавательных знаков эпохи. Есть кварц, есть Powermatic 80 — в том числе версия с кремниевой спиралью и варианты с открытым балансом. Размер 40 мм, водозащита 100 метров.

Самый практичный выбор в линейке, если нужен один-единственный экземпляр в гардеробе.

Chemin des Tourelles и Le Locle — дресс-классика

Кому: под костюм, на работу с дресс-кодом, на официальные поводы.

Чем вдохновлены: собственной историей бренда. Chemin des Tourelles названы в честь улицы в Ле-Локле, где в 1907 году построили мануфактуру Tissot.

Что внутри: элегантные корпуса, кожаные ремешки и браслеты, прозрачные задние крышки, автоподзавод Powermatic 80. Le Locle — более традиционный, «дедушкин» силуэт с римскими цифрами. Обе коллекции есть в мужских и женских размерах.

Classic Dream и Everytime — самый доступный вход

Кому: тем, кому нужны настоящие швейцарские часы с минимальным бюджетом.

Что внутри: швейцарский кварц, сапфировое стекло, стальной корпус, водозащита 50 метров. Ничего лишнего — и в этом весь смысл. Classic Dream — мужская классика 42 мм на браслете или ремешке. Everytime — минималистичная линейка с быстросъёмными ремешками, которые меняются без инструментов; есть и мужские, и женские версии, включая корпуса с покрытием под розовое золото, которое помогает дольше сохранить первоначальный внешний вид.

Самый честный способ купить Swiss Made, не выходя за скромный бюджет.

PR 100 — рабочая лошадка

Кому: тем, кто хочет надёжную классику с чуть большим запасом прочности, чем у Classic Dream.

Чем интересна: название расшифровывается буквально — Precise – точный, Robust – надежный, водозащита 100 метров. Коллекция существует с начала 1980-х.

Что внутри: в основном кварц, редко встречаются механические версии. Мужские и женские модели, размеры от 33 до 40 мм.

Seastar — дайверы

Кому: для плавания, отпуска, активного образа жизни. И просто тем, кому нравится вид дайверских часов.

Что внутри: водозащита до 300 и даже 600 метров, вращающийся безель, люминесцентные метки. Seastar 1000 есть и в кварце, и на Powermatic 80 — при почти одинаковой внешности. Есть версия Seastar 2000 Professional с водозащитой 600 метров. Размеры 36, 40 и 43–46 мм.

Единственная коллекция Tissot, которая создана именно для активного отдыха и прямого контакта с водой.

PR516, T-Race, Supersport — спорт и хронографы

Кому: тем, кто любит выразительный дизайн и связь с автоспортом.

Чем вдохновлены: гоночной темой. PR516 отсылает к гоночным часам Tissot 1960-х с перфорированным браслетом, T-Race — к мотоспорту, включая лимитированные серии MotoGP.

Что внутри: хронографы на кварце и механике, крупные корпуса 43–45 мм. Самая «громкая» часть каталога.

T-Touch Connect — самые технологичные

Кому: тем, кому нужны функции, а не только время.

Что внутри: сенсорное сапфировое стекло, компас, альтиметр, барометр. Есть модели и с солнечной подзарядкой и даже функцией связи со смартфоном. Формально это часы, фактически — швейцарский гибрид смарт-часов и инструмента для активного отдыха.

Женские коллекции — Lovely, Bellissima, T-My Lady, Flamingo

Кому: когда нужны именно женские часы, а не уменьшенная мужская модель. Что внутри: компактные корпуса, перламутровые циферблаты, PVD-покрытия под розовое золото, у некоторых моделей — бриллианты на безеле. В основном кварц, но у T-My Lady есть автоматическая версия — редкий случай механики в по-настоящему маленьком корпусе.

Одна модель — несколько версий: главное, что нужно знать

Вот момент, который экономит и деньги, и нервы. Часы Tissot, которые выглядят почти одинаково, могут стоить принципиально по-разному — и наоборот.

Кварц или механика при одном дизайне. PRX, Gentleman, Seastar 1000 существуют в двух вариантах: кварцевом и механическом на Powermatic 80. Внешне разница минимальна. Если вам нравится дизайн, но смущает цена — почти всегда есть кварцевая версия той же модели дешевле. Если, наоборот, хочется «живой» механики с запасом хода на все выходные — берите Powermatic 80.

Парные мужские и женские версии. У PRX, Gentleman, PR 100, Le Locle, Everytime и Seastar есть модели в разных размерах корпуса, но построенныые на одном дизайне — 40 мм и 35 мм, например. Это одни из немногих швейцарских часов, которые реально можно взять парой: это хороший подарок на свадьбу или паре на памятную дату.

Разные материалы и покрытия. Один и тот же корпус может быть стальным, с PVD-покрытием под золото или с двухцветной отделкой. На цену это влияет умеренно, на характер часов — сильно.

Поэтому, найдя понравившуюся модель, всегда стоит посмотреть, какие ещё версии есть в этой же линейке.

Рейтинг лучших часов Tissot: топ-10 под разные задачи

Субъективная подборка самых удачных и востребованных моделей — мужских и женских, механических и кварцевых, от бюджетных до флагманских.

Как отличить оригинальный Tissot от подделки

Бренд популярный, поэтому подделок на рынке много. Самостоятельно вы гарантированно распознаете только грубую копию: её выдаёт качество сборки и материалов — особенно кожа ремешка, неровная гравировка, плохая проработка логотипа, счетчиков и стрелок.

У оригинала обязательно есть:

  • фирменная коробка и полный комплект документов;

  • заполненный гарантийный талон с печатью продавца;

  • аккуратная гравировка логотипа и артикула на задней крышке;

  • ровный ход секундной стрелки и безупречная сборка;

  • адекватная рыночная цена. Никто не продаёт оригинальные швейцарские часы в десять раз дешевле их реальной стоимости — если цена сильно занижена, это первый тревожный звоночек о том, что вы можете купить подделку. Однако, у некоторых ритейлеров бывают весьма серьезные скидки и акции, и тут в дело вступает другое важное правило – единственный по-настоящему надёжный способ купить оригинальные часы – делать это в проверенном магазине.

Где купить оригинальные часы Tissot

Предложений на рынке много, и вопрос «где купить» — это в первую очередь вопрос доверия к продавцу.

Будучи официальным дилером более 300 мировых марок, AllTime.ru предлагает исключительно оригинальные часы с гарантией подлинности. На сайте https://www.alltime.ru/watch/filter/brand:tissot/ представлен один из самых широких ассортиментов Tissot в России: здесь всегда есть все новинки и лимитированные серии, которых у других попросту нет. Все модели Tissot можно посмотреть и примерить вживую — в Москве на Русаковской работает шоурум площадью более 1600 м², рейтинг магазина на Яндекс Картах — 5,0. Для других регионов работает сеть из более чем 100 магазинов по стране и быстрая доставка.

За оригинальными швейцарскими часами логичнее идти туда, где за подлинность отвечают репутацией.

ИП Саванеев Вячеслав Владимирович, ОГРНИП 309501014900026

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