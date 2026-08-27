Аллею лидеров высадили участники форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде

«Более 400 лет назад именно Нижний Новгород стал местом, где объединились люди, готовые взять на себя ответственность за судьбу страны. Именно здесь нашлись лидеры, которые освободили Россию от интервентов, положили конец Смутному времени и заложили основу для ее дальнейшего развития. Сегодня Нижний Новгород вновь собирает лидеров — уже нового времени, тех, кто своими идеями, решениями и поступками двигает Россию вперед. Поэтому Аллея Лидеров — это не просто символическая высадка деревьев. Это живое напоминание о том, что во все времена сила страны была и остается в единстве людей, способных вместе создавать ее будущее», – заявил Константин Майор.