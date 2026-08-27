Аллею лидеров высадили участники форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде
Торжественная церемония высадки Аллеи лидеров состоялась у Речного вокзала Нижнего Новгорода. На Нижне-Волжской набережной участники форума «Сильные идеи для нового времени» высадили более 100 деревьев и кустарников. Церемония была приурочена к открытию мероприятия.
В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ветераны специальной военной операции и их семьи, лидеры социальных изменений, предприниматели и ведущие средства массовой информации.
«Сегодня мы дали начало новой аллее. Через несколько лет деревья окрепнут, и здесь будет уютное место для прогулок и отдыха. Хорошо, что форум оставит Нижнему Новгороду такое простое напоминание о нашей встрече», – сказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин.
Всего во время церемонии было высажено 101 растение. Среди них клен татарский, яблоня ягодная, клен гиннала, сосна горная и др. Все саженцы имеют закрытую корневую систему, поэтому им гарантирована максимальная приживаемость.
На правах главы региона церемонию открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вместе с Игорем Карачиным и председателем фонда «Живое наследие» Константином Майором, они высадили ягодные яблони.
«Я искренне благодарен фонду «Живое наследие» за инициативу открыть форум таким реальным, осязаемым делом. Пройдут десятилетия, и наши потомки увидят эти замечательные клёны, тополя, сосны и яблони как символ нашего единения. Сегодняшняя акция – это дань уважения новым лидерам и инноваторам, меняющим жизнь вокруг, а также знак нашего пристального внимания к экологической повестке и сохранению природы», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Для фонда «Живое наследие» это уже не первая подобная акция. В прошлом году на Восточном экономическом форуме появилась Аллея памяти, а в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума – Аллея народов России. Ее высадка была приурочена к Году единства народов, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Участники СИНВ-2026 высадили в Нижнем Новгороде Аллею лидеров. Смысл названия объяснил председатель фонда «Живое наследие» Константин Майор.
«Более 400 лет назад именно Нижний Новгород стал местом, где объединились люди, готовые взять на себя ответственность за судьбу страны. Именно здесь нашлись лидеры, которые освободили Россию от интервентов, положили конец Смутному времени и заложили основу для ее дальнейшего развития. Сегодня Нижний Новгород вновь собирает лидеров — уже нового времени, тех, кто своими идеями, решениями и поступками двигает Россию вперед. Поэтому Аллея Лидеров — это не просто символическая высадка деревьев. Это живое напоминание о том, что во все времена сила страны была и остается в единстве людей, способных вместе создавать ее будущее», – заявил Константин Майор.
Для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» зарегистрировались более 1,7 тыс. человек. Деловая программа 27 августа охватит более 30 мероприятий. Эксперты, представители власти и бизнеса обсудят развитие технологий и предпринимательства, поддержку семей, кадровую и социальную политику, экологию, международное сотрудничество, искусственный интеллект, платформенную экономику и право. В рамках первого дня также представят топ-300 проектов форума. Эксперты выбрали лучшие инициативы из более чем 48 тыс. заявок из всех 89 регионов России. Число предложений в 2026 году выросло примерно на треть по сравнению с прошлым годом.