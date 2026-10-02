Лучшие молодежные проекты отобрали на Московском стартап-саммите

«Здорово видеть здесь так много молодых предпринимателей. У них есть особая суперсила – смелость мыслить шире. И сегодня мы не просто оценивали проекты, мы получили возможность увидеть, каким будет технологическое предпринимательство завтра. Уверен, вместе с коллегами мы поможем молодым командам сделать следующий шаг. Потому что будущее не наступает само по себе. Будущее создают те, кто уже сегодня готов его придумать и реализовать», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.