Лучшие молодежные проекты отобрали на Московском стартап-саммите
Демо-день молодежных стартапов Правительства Москвы и Сбера прошел в рамках II Московского стартап-саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям. Экспертам представили 10 проектов на различную тематику: от медицины до ИИ в образовании. В состав жюри вошли вице-премьер Александр Новак, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, заместитель председателя Попечительского совета Сколтеха Виктор Вексельберг, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор и другие эксперты.
«Представленные на площадке проекты направлены на повышение эффективности экономики, внедрение современных роботизированных технологий, снижение себестоимости и рост производительности труд. Со стороны Правительства России готовы оказать поддержку проектам, которые были сегодня представлены. Такая работа позволит внедрять инновации и укреплять технологический суверенитет государства. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики, её эффективность», – сказал вице-премьер Александр Новак, открывая сессию.
Главная особенность саммита – возможность собрать на одной площадке разные стороны технологического рынка. Стартапы представляют свои продукты, инвесторы ищут проекты для вложений, а компании – готовые решения, которые можно внедрить в бизнес. Демо-день молодежных технологических стартапов Правительства Москвы и Сбера – стал ключевой питч-сессией.
Медтех-проект TONGO-TEST – это первый в мире запатентованный экспресс-тест на основе одной капли слезы для подбора лекарства от мигрени. Сейчас лечение определяют, как и сто лет назад – назначая и отменяя препараты, пока один из них не сработает.
Пожарный робот «Фрезе» способен заменять пожарных на удаленных промышленных объектах и взрывоопасных производствах, поэтому он будет особенно востребован на АЗС и нефтеперерабатывающих заводах.
Проект ASTRAMIS уже запустил производство роботов-уборщиков. В их арсенале единственный в мире дрон, который способен помыть даже самые высокие небоскребы. Разработкой уже интересуются в ОАЭ.
Умная одежда с климат-контролем STELLAR-WAVE поддерживает комфортную температуру сотрудника в неблагоприятных условиях. Уровень подогрева можно настраивать со смартфона, причем в разных зонах по-разному: спина, грудь, рукава.
«Хочу всем ребятам сказать большое спасибо. Из двух тысяч попасть в десять, пройти такой сложный отбор и оказаться здесь – это уже огромный успех. Я вас всех поздравляю. Вы все будете успешными!» – поддержал конкурсантов председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Здорово видеть здесь так много молодых предпринимателей. У них есть особая суперсила – смелость мыслить шире. И сегодня мы не просто оценивали проекты, мы получили возможность увидеть, каким будет технологическое предпринимательство завтра. Уверен, вместе с коллегами мы поможем молодым командам сделать следующий шаг. Потому что будущее не наступает само по себе. Будущее создают те, кто уже сегодня готов его придумать и реализовать», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Самым молодым участником стал 13-летний школьник Федор Степин. Он представил «Историю Live» – ИИ-платформу для изучения истории в 5-11-х классах.
«Лучше всех об эпохе Петра I расскажет сам Петр I! Вернее, его ИИ-аватар», – рассказал Федор Степин во время выступления.
Проект поддержали сразу несколько членов жюри. Инвесторы предложили финансирование до 5 млн рублей для дальнейшей разработки, председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов пообещал помочь с пилотом, а Герман Греф – интеграцию с платформой СберОбразования.
Часть представленных проектов получила финансирование уже по итогам саммита. Остальным участникам пообещали системную поддержку со стороны профильных федеральных министерств и ведомств. С медийной поддержкой лучшим проектам намерен помочь МАЕР.
Первый саммит состоялся в 2025 году. Его посетили более 5 тысяч человек, в мероприятии участвовали свыше 1 тысячи стартапов и более 700 инвесторов. На саммите выступили более 150 спикеров.