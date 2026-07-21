Кто такой Александр Сырский

Как писал The Economist, незадолго до начала спецоперации в феврале 2022 г. Сырский приказал вывести с баз военную технику, чтобы избежать ее поражения авиаударами, а также подготовил два кольца обороны вокруг Киева. В апреле того же года ему было присвоено звание героя Украины. Осенью 2022 г. он отвечал за удачное для Киева контрнаступление ВСУ в Харьковской области. В конце того же года СК России возбудил против Сырского и Залужного уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), они были объявлены в розыск. В 2023 г. Сырский лично руководил обороной и контратаками ВСУ в районе Артемовска (Бахмута), заявляя о необходимости держать город до последнего (российские войска полностью его заняли в мае 2023 г.). После тех боев за Сырским, по информации The New York Times, закрепилось в войсках прозвище «мясник».