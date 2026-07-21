Кто такой Александр Сырский

Кто такой Александр СырскийГлавком ВСУ отправлен в отставку
21 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, который занимал этот пост с 2024 г. Незадолго до этого экс-министр обороны Михаил Федоров публично критиковал главкома, в стране прошли протестные акции. О том, чем известен Сырский, – в справке «Ведомостей».
Александр Сырский родился 26 июля 1965 г. в деревне Новинки Владимирской области РСФСР в семье военного. В 1970-х отца перевели служить на Украину, поэтому среднюю школу окончил в Харькове.
Сам Сырский также хотел стать военным и в 17 лет поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, окончив его в 1986 г.
После завершения учебы Сырский вновь отправился на Украину, сначала командовал взводом в Полтавской области, потом – мотострелкового батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии в Харьковской области. Семья же Сырского вернулась в Россию и живет во Владимире. Со своими родителями и братом украинский военачальник связь не поддерживает уже много лет.
В 1996 г. Сырский окончил Академию вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень). После этого будущий главком был назначен начальником штаба – первым заместителем командира 72-й механизированной дивизии 8-го армейского корпуса, а позднее возглавил это соединение (переименовано в отдельную механизированную бригаду).
В 2005 г. Сырский окончил оперативно-стратегический уровень подготовки на базе Национальной академии обороны Украины (сейчас – Национальный университет обороны Украины), а спустя два года был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2009 г. получил звание генерал-майора, в 2011 г. стал первым заместителем начальника главного управления военного сотрудничества и операций по поддержанию мира генштаба ВСУ. Отвечал за взаимодействие с НАТО, в 2013 г. встречался в Брюсселе с представителями альянса для обсуждения модернизации армии страны, с тех пор последовательно продвигал принципы децентрализованного командования НАТО.
После начала конфликта на востоке Украины в 2014 г. Сырский возглавил штаб антитеррористической операции (АТО), объявленной Советом нацбезопасности страны. В начале 2015 г. был назначен начальником штаба – первым заместителем руководителя АТО в Донбассе. В феврале того же года время боев в Дебальцево он командовал тактической группой «Барс», на которую была возложена задача обеспечения и проведения конвоев с боеприпасами.
В 2016 г. Сырский возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ и получил звание генерал-лейтенанта, а в 2017 г. был назначен руководителем АТО (впоследствии – операция объединенных сил) на территории Донбасса. В мае 2019 г. президент Петр Порошенко назначил Сырского начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ, в августе того же года уже Владимир Зеленский поставил его во главе сухопутных войск. На новом посту Сырский занялся приведением армии к стандартам НАТО, в 2020 г. получил звание генерал-полковника, а в августе 2021 г. командовал парадом в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины. За месяц до этого новым главкомом ВСУ стал Валерий Залужный, который до этого был в подчинении у Сырского.
Как писал The Economist, незадолго до начала спецоперации в феврале 2022 г. Сырский приказал вывести с баз военную технику, чтобы избежать ее поражения авиаударами, а также подготовил два кольца обороны вокруг Киева. В апреле того же года ему было присвоено звание героя Украины. Осенью 2022 г. он отвечал за удачное для Киева контрнаступление ВСУ в Харьковской области. В конце того же года СК России возбудил против Сырского и Залужного уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), они были объявлены в розыск. В 2023 г. Сырский лично руководил обороной и контратаками ВСУ в районе Артемовска (Бахмута), заявляя о необходимости держать город до последнего (российские войска полностью его заняли в мае 2023 г.). После тех боев за Сырским, по информации The New York Times, закрепилось в войсках прозвище «мясник».
8 февраля 2024 г. Зеленский уволил быстро набиравшего популярность Залужного, с которым у него возникли многочисленные разногласия, его место занял Сырский. В январе 2026 г. министром обороны Украины был назначен 35-летний Михаил Федоров, у которого не сложились отношения с главкомом. 15 июля он подал в отставку, сообщив позднее, что Сырский, по сути, поставил ультиматум президенту, что дальше оставаться на посту может только кто-то один из них. Федоров также обвинил Сырского в плетении интриг, добавив, что тот придумал, как расколоть страну вместо того, чтобы «придумать, как асимметрично победить Россию». В 2022 г. Сырский, по его мнению, «спас» Украину, но затем боевые действия изменились из-за дронов и технологий. В самой стране после отставки Федорова вспыхнули протесты.
Сырский женат, у него есть сын Александр.