Что известно о городе, где встретятся Путин и Трамп

15 августа в Анкоридже пройдет саммит России и США
Денис Куренев
Иван Пильщиков / ТАСС
Двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа состоится в городе Анкоридже на Аляске. По данным CNN, встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. О городе и уже проходивших в нем международных встречах – в справке «Ведомостей».

Анкоридж – крупнейший город Аляски (но не является его столицей), в котором проживают 290 000 человек – почти 40% жителей штата. Населенный пункт был основан в 1914 г. на территории, прежде заселенной атабасками – одним из коренных народов индейцев, занимавшихся рыболовством. Изначально Анкоридж представлял из себя лагерь для рабочих, которые строили железнодорожную линию от Сьюарда до Фэрбенкса, но уже к 1920 г. официально стал городом.

В 1940 г. недалеко от Анкориджа появилась база ВВС Элмендорф и форт Ричардсон (были объединены в 2005 г.), присутствие американской армии оставалось важным фактором развития города и после войны. Его население выросло с 3500 человек в 1940 г. до 44 200 человек в 1960 г.

27 марта 1964 г., в Страстную пятницу, произошло сильнейшее в истории США землетрясение с магнитудой 8,4 в 120 км от Анкориджа. Значительная часть города превратилась в руины, но многочисленных жертв удалось избежать. В общей сложности от стихийного бедствия и вызванных им цунами погиб 131 человек.

Во второй половине 1970-х завершилось строительство Трансаляскинского трубопровода, а сам город стал региональным центром нефтяной промышленности. Населенный пункт в это время стремительно рос: если в 1970 г. в нем проживало 48 000 человек, то к 1980 г. число жителей достигло 174 000, а к 1990 г. – 226 000.

Сейчас Анкоридж – важный логистический хаб, использующийся для грузовых и военных перевозок, исследования Арктики, а также главный туристический центр Аляски. Военная база Элмендорф-Ричардсон, на которой может пройти саммит Трампа и Путина, находится в 8 км от города.

ВВП Анкориджа составляет $34,1 млрд (двукратный рост за 20 лет), в экономике города заняты 142 000 человек. В 2023 г. крупнейшими отраслями были здравоохранение и социальная помощь (23 590 человек), розничная торговля (14 903 человека) и государственное управление (14 292 человека). Самыми высокооплачиваемыми были горнодобывающая промышленность, добыча нефти и газа и других полезных ископаемых, а также охота, рыбалка и др.

Площадь муниципалитета Анкоридж составляет чуть более 5000 кв. км. Средний возраст его жителей – 34,9 года, а годовой доход на семью – $98 150. В городе расположены Университет Аляски (в 2023 г. у него было 1682 выпускников), Чартерный колледж и Тихоокеанский университет Аляски. Всего на 2023 г. там учились порядка 13 000 студентов. На последних президентских выборах США Трамп набрал 54,5% голосов жителей Анкориджа.

Саммит Путина и Трампа станет первой для Анкориджа полноформатной двусторонней встречей президента США с лидером другого государства, но в городе уже проводились международные мероприятия с высокопоставленными участниками. Так, в конце августа 2015 г. президент Барак Обама приехал туда на конференцию по глобальному лидерству в Арктике, которую тогда посетили делегации 19 стран.

В марте 2021 г. в Анкоридже прошли первые при администрации Джо Байдена переговоры высокопоставленных делегаций США и Китая. Во встрече приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И.

