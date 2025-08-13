Что известно о городе, где встретятся Путин и Трамп

Анкоридж – крупнейший город Аляски (но не является его столицей), в котором проживают 290 000 человек – почти 40% жителей штата. Населенный пункт был основан в 1914 г. на территории, прежде заселенной атабасками – одним из коренных народов индейцев, занимавшихся рыболовством. Изначально Анкоридж представлял из себя лагерь для рабочих, которые строили железнодорожную линию от Сьюарда до Фэрбенкса, но уже к 1920 г. официально стал городом.