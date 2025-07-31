Чем запомнился медиаменеджер Дерк Сауер

В 2017 г. Сауер выкупил The Moscow Times, а летом 2020 г. при его поддержке было создано издание Vtimes, которое в мае 2021 г. было включено в реестр иноагентов и в июне того же года объявило о закрытии. После начала спецоперации на Украине он уехал из России в Амстердам, где в 2023 г., в частности, пролоббировал выдачу телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) лицензии на вещание в Нидерландах.