Чем запомнился медиаменеджер Дерк Сауер

Чем запомнился медиаменеджер Дерк СауерОснователь «Ведомостей» умер в возрасте 72 лет
Голландский медиапредприниматель Дерк Сауер умер 31 июля на 73-м году жизни, сообщила газета Het Parool со ссылкой на заявление семьи. Причиной смерти стали последствия травм, которые он получил на парусной лодке в прошлом месяце.
Дерк Сауер родился 31 октября 1952 г. в Амстердаме в богатой семье. В детстве он придерживался коммунистических взглядов, считал своим кумиром Мао Цзэдуна. Позднее вступил в Компартию Нидерландов, чьим членом оставался на протяжении всей жизни, писал для партийной газеты.
В 1970 г. Сауер устроился работать корреспондентом телерадиокомпании VPRO в Белфасте (Северная Ирландия). Уже в 1975 г. выступил соучредителем телевизионной компании Tilt Film, спродюсировав впоследствии множество документальных фильмов о Вьетнаме, Иране, Сальвадоре и других странах. В 1982 г. стал главным редактором голландского еженедельного журнала Nieuwe Revu. Под началом Сауера журнал изменил свою концепцию, завоевав популярность среди молодежи и состоятельных людей.
Вскоре после падения Берлинской стены в 1989 г. Сауер переехал в СССР, где основал первый в стране глянцевый журнал Moscow Magazine, а чуть позднее – Moscow Guardian. В 1992 г. создал издательский дом Independent Media, который занимался выпуском анголоязычной газеты The Moscow Times (русскоязычная версия The Moscow Times в 2023 г. признана иноагентом, в 2024 г. – нежелательной организацией), журналов Cosmopolitan, Men's Health, Esquire и др.
В июле 1998 г. Сауер договорился с Financial Times и The Wall Street Journal о создании новой деловой газеты в России – «Ведомости», первый номер которой вышел в сентябре 1999 г.
В 2005 г. Сауер продал издательский дом финской Sanoma Magazines за 142 млн евро, но остался председателем наблюдательного совета образованной Sanoma Independent Media до 2008 г. После сделки он занимался медиапроектами в Нидерландах, а в 2010 г. совместно с инвестфондом Egeria приобрел нидерландскую медиакомпанию NRC Media, которая издает NRC Handelsblad и NRC Next. В ноябре 2012 г. был приглашен на пост президента РБК, где проработал до 2015 г., после чего стал вице-президентом «Онэксима».
В 2017 г. Сауер выкупил The Moscow Times, а летом 2020 г. при его поддержке было создано издание Vtimes, которое в мае 2021 г. было включено в реестр иноагентов и в июне того же года объявило о закрытии. После начала спецоперации на Украине он уехал из России в Амстердам, где в 2023 г., в частности, пролоббировал выдачу телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) лицензии на вещание в Нидерландах.
У Сауера остались жена и трое детей.