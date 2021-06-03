Издание VTimes объявило о закрытии
Издание VTimes (Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) объявило о прекращении работы c 12 июня.
По словам редакции, за три недели, прошедшие с того момента, как Минюст включил администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, в издании изучили семь сценариев продолжения деятельности. «В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — говорится в сообщении журналистов.
Издание VTimes было создано в конце июля 2020 г. 14 мая Минюст включил издание в список СМИ-иноагентов. Теперь все их материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае им грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.