Издание VTimes объявило о закрытии

Издание VTimes было создано в конце июля 2020 г. 14 мая Минюст включил издание в список СМИ-иноагентов. Теперь все их материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае им грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.