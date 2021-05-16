В признании VTimes СМИ-иноагентом нет логики

Теперь VTimes, как и другие юридические и физические лица, признанные в России СМИ-иноагентами (таковых на 14 мая 2021 г. в соответствующем реестре Минюста 20), должно под угрозой крупных штрафов (до 300 000 руб. на юридическое лицо и до 50 000 руб. на должностное) или – при повторном нарушении – даже уголовного дела каждое свое сообщение сопровождать ремаркой, что оно создано и (или) распространено иноагентом. Кроме того, надо раз в квартал и по итогам года подавать в Минюст отчеты, а также готовить ежегодное аудиторское заключение. Хуже того, теперь любой, кто сотрудничает с таким изданием или жертвует ему деньги (а VTimes, как говорят его создатели, существует преимущественно на пожертвования), может быть признан пособником иноагента или сам стать «физлицом – СМИ-иноагентом» – для кого-то этот риск может оказаться серьезным ограничением, влияющим на решение о том, иметь или не иметь дело с таким СМИ.