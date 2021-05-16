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В признании VTimes СМИ-иноагентом нет логики

Этот статус не снижает, а только повышает популярность издания
Ведомости
<...> сообщение создано и (или) распространено иностранным СМИ <...> и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Требование ст. 25.1 закона о СМИ для СМИ-иноагентов

14 мая Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов), фонд Stichting 2 Oktober, зарегистрированный в Нидерландах и являющийся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io. В результате это издание попало под действие российского законодательства, касающегося СМИ-иноагентов.

Теперь VTimes, как и другие юридические и физические лица, признанные в России СМИ-иноагентами (таковых на 14 мая 2021 г. в соответствующем реестре Минюста 20), должно под угрозой крупных штрафов (до 300 000 руб. на юридическое лицо и до 50 000 руб. на должностное) или – при повторном нарушении – даже уголовного дела каждое свое сообщение сопровождать ремаркой, что оно создано и (или) распространено иноагентом. Кроме того, надо раз в квартал и по итогам года подавать в Минюст отчеты, а также готовить ежегодное аудиторское заключение. Хуже того, теперь любой, кто сотрудничает с таким изданием или жертвует ему деньги (а VTimes, как говорят его создатели, существует преимущественно на пожертвования), может быть признан пособником иноагента или сам стать «физлицом – СМИ-иноагентом» – для кого-то этот риск может оказаться серьезным ограничением, влияющим на решение о том, иметь или не иметь дело с таким СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных