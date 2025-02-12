Чем известна Ирина Винер

Чем известна Ирина ВинерТренер сборной России по художественной гимнастике ушла с поста после 24 лет работы
Утром 12 февраля Ирина Винер сообщила журналистам, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 г. Винер пообещала передать накопленный опыт наставникам, которые воспитают «будущие поколения звезд».
Ташкент – Лондон – Москва
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 г. в Самарканде (Узбекская ССР) в семье врача и художника. Вскоре родители с дочкой переехали в Ташкент, где с 11 лет Винер начала заниматься художественной гимнастикой. Одним из ее тренеров была многократная чемпионка Ленинграда Элеонора Сумарокова. Винер трижды становилась чемпионкой Узбекской ССР.
После школы окончила Узбекский институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель» и в 1969 г. начала работать в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Ташкента. В 1970-1992 гг. тренировала сборную Ташкента по художественной гимнастике, а затем – республиканскую команду.
В конце 1980-х СССР заключил контракт, по которому в Таллин, где тогда жила Винер, приехали на сборы британские гимнастки, распределенные по советским специалистам. Сотрудничество оказалось плодотворным и Винер пригласили тренировать национальную команду Великобритании. Спустя несколько лет гимнастки Вива Сиферт и Деби Саусвик приняли участие в Олимпиаде-1992 в Барселоне. Обе спортсменки не смогли тогда пройти квалификацию, а золото и бронзу выиграли Александра Тимошенко и Оксана Скалдина, представлявшие Команду стран СНГ (СССР распался в декабре 1991 г.) В том же году Винер вернулась в Россию.
«Я сказала, что в России я смогу сделать так, чтобы дети мои стали олимпийскими чемпионами, а, к сожалению, у вас нет таких условий, таких возможностей. Максимум ваше место шестое», – комментировала она свое решение позднее.
Британская сборная по художественной гимнастике приняла участие в Играх в следующий раз только в 2012 г. (проходили в Лондоне). Представительница королевства Фрэнки Джонс не прошла квалификацию, а золото с серебром взяли воспитанницы Винер Евгения Канаева и Дарья Дмитриева.
Достижения российской сборной
После переезда в Москву Винер начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении (МГФСО), а также заняла должность главного тренера Центра олимпийской подготовки. В 2001 г. стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В 2008 г. была избрана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Этот пост она покинула осенью 2024 г., после того как ВФХГ вместе с тремя другими федерациями были объединены в Федерацию гимнастики России (ее возглавил глава РЖД Олег Белозеров). Сама Винер заявила, что «давно мечтала» покинуть эту должность, чтобы сосредоточиться полностью на тренерской работе.
Ирина Винер за свою тренерскую карьеру воспитала множество олимпийских, мировых и российских чемпионок по художественной гимнастике. Среди них:
двукратная олимпийская чемпионка (2008-2012) Евгения Канаева;
олимпийская чемпионка (2000) Юлия Барсукова;
олимпийская чемпионка (2004) и серебряный призер Игр (2000) Алина Кабаева;
олимпийская чемпионка (2016) Маргарита Мамун;
серебряный призер Игр (1996) Яна Батыршина;
серебряный призер Игр (2004) Ирина Чащина;
серебряный призер Игр (2012) Дарья Дмитриева;
серебряный призер Игр (2016) Яна Кудрявцева;
серебряный призер Игр (2021) Дина Аверина.
Также среди воспитанниц Винер шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова, многократная чемпионка мира и Европы Арина Аверина, чемпионки мира Марина Николаева, Наталия Липковская, Ольга Капранова, Ольга Белова, Венера Зарипова и Елена Холодова. Всего у России 30 олимпийских чемпионов по художественной гимнастике, 10 серебряных и семь бронзовых.
Ирина Винер – Герой труда России, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России, Узбекистана и Казахстана. В июле 2023 г., незадолго до 75-летия Винер, ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, в частности, за «большой вклад в развитие физической культуры и спорта». В результате тренер российской сборной стала полным кавалером этого ордена. Также удостоена орденов Дружбы (2013) и Почета (2001). В 2015 г. была удостоена Серебряного Олимпийского ордена Международного Олимпийского комитета. Является лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия», общероссийской общественной премии «Национальное величие», премии Людвига Нобеля (Россия).
Вскоре после возвращения в Россию, в 1992 г. Винер вышла замуж за бизнесмена Алишера Усманова, в июле 2022 г. они развелись. У Винер есть сын Антон, а также четверо внуков – Даниил, Леонид, Эйтан и Зоя.