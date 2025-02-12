Чем известна Ирина Винер

После переезда в Москву Винер начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении (МГФСО), а также заняла должность главного тренера Центра олимпийской подготовки. В 2001 г. стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В 2008 г. была избрана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Этот пост она покинула осенью 2024 г., после того как ВФХГ вместе с тремя другими федерациями были объединены в Федерацию гимнастики России (ее возглавил глава РЖД Олег Белозеров). Сама Винер заявила, что «давно мечтала» покинуть эту должность, чтобы сосредоточиться полностью на тренерской работе.