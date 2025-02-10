Кому положен статус самозанятого и как его оформить

Кому положен статус самозанятого и как его оформитьВиды деятельности, налоговые преференции, плюсы и минусы
С 2019 г. в России действует специальный налоговый режим для самозанятых. Изначально пилотный проект был запущен в отдельных субъектах РФ, но сейчас он работает по всей стране, включая федеральную территорию «Сириус» и Байконур, который Россия арендует у Казахстана. Налог на профессиональный доход (НПД) помогает легализовать заработок по упрощенной схеме. В чем преимущества этого режима и как им воспользоваться – в материале «Ведомостей».
Зачем становиться самозанятым
Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет вывести заработок из теневого сектора без регистрации индивидуального предпринимателя (ИП). НПД создан для тех, кто работает на себя, но избегает статуса ИП из-за обязательных страховых взносов и сложной отчетности. Ставки налога здесь ниже:
4% – при работе с физическими лицами;
6% – с юридическими лицами и ИП.
Отсутствуют требования к онлайн-кассам, ежеквартальным или ежегодным декларациям и пенсионным отчислениям. Однако можно делать добровольные взносы в СФР.
Главный плюс – подтверждение легального заработка. Это важно для оформления займа или ипотеки, получения виз или государственных пособий. Документ, подтверждающий доход, можно заказать в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Кто может получить статус самозанятого
Подать заявление о применении НПД могут граждане РФ, а также жители стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) и Украины, работающие в России. Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика. Минимальный возраст – 14 лет. Несовершеннолетние, не состоящие в браке или не получившие полную дееспособность по решению суда или органа опеки, должны предоставить письменное согласие родителей или опекунов. Также на режим НПД могут перейти ИП, отказавшись от других систем налогообложения (УСН, ЕСХН, ПСН).
Режим подходит фрилансерам, репетиторам, мастерам услуг (ремонт, красота), арендодателям и производителям товаров. Однако есть ограничения: например, нельзя перепродавать имущество (личные вещи), торговать продукцией, подлежащей обязательной маркировке, подакцизными товарами (в том числе алкоголем и табаком) или добывать природные ресурсы. Полный перечень ограничений установлен ст. 4 и ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Принцип работы режима НПД
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно онлайн через:
мобильное приложение «Мой налог»;
личный кабинет налогоплательщика НПД на сайте ФНС;
- портал госуслуг;
приложения некоторых банков.
Самозанятый берет оплату за свои услуги, после чего вносит данные о полученном доходе в приложение «Мой налог» (или личный кабинет), указывая сумму и отправителя платежа (физическое лицо, ИП или организация). Приложение формирует чек, который самозанятый отправляет заказчику. Затем программа рассчитывает размер налоговых отчислений за месяц. ФНС присылает уведомление не позднее 12-го числа следующего месяца, а сам налог необходимо уплатить до 28-го числа этого же месяца. Сделать это можно непосредственно через приложение «Мой налог», личный кабинет или банковское приложение. Если в каком-то месяце не было заработка, платить налог не нужно.
До 2028 г. действует льгота, снижающая ставку НПД с 4 до 3% для средств, полученных от физических лиц, и с 6 до 4% для сумм, полученных от юридических лиц и ИП. Льгота применяется, пока экономия не достигнет 10 000 руб. Например, при доходе 100 000 руб. самозанятый заплатит 3000 вместо 4000.
Плюсы и минусы режима
Основные преимущества:
Нет отчетности и фиксированных взносов.
Налог платится только при наличии дохода.
Не требуется иметь ККТ.
Можно трудиться по трудовому договору. Заработная плата не учитывается при исчислении налога, а трудовой стаж не прерывается.
Ограничения:
Годовой лимит дохода – 2,4 млн руб. При превышении статус аннулируется, а доходы облагаются НДФЛ.
Запрещено нанимать работников по трудовому договору.
Как зарегистрироваться
Выберите платформу. Определитесь, где будете регистрироваться: «Мой налог», «Госуслуги» или сайт ФНС.
Авторизуйтесь. Войдите в выбранную платформу.
Подтвердите личность (в случае необходимости). При регистрации через «Мой налог» с помощью паспорта потребуется сделать селфи.
Введите необходимую информацию. Проверьте и, если нужно, заполните заявление, указав род занятий и регион. Если при регистрации данные не подтянулись автоматически, укажите ИНН.
Подтвердите регистрацию. Дождитесь решения о постановке на учет в качестве самозанятого. Налоговая проверяет заявление до 6 рабочих дней.
Документы в налоговую подавать не нужно: данные проверяются автоматически. Работать можно сразу после оформления самозанятости, получая оплату на карту, наличными или даже на счет ИП (если он сохранен).
По данным ФНС, на декабрь 2024 г. в России зарегистрировано свыше 12 млн самозанятых. Действие НПД продлено до конца 2028 г.