Кому положен статус самозанятого и как его оформить

Самозанятый берет оплату за свои услуги, после чего вносит данные о полученном доходе в приложение «Мой налог» (или личный кабинет), указывая сумму и отправителя платежа (физическое лицо, ИП или организация). Приложение формирует чек, который самозанятый отправляет заказчику. Затем программа рассчитывает размер налоговых отчислений за месяц. ФНС присылает уведомление не позднее 12-го числа следующего месяца, а сам налог необходимо уплатить до 28-го числа этого же месяца. Сделать это можно непосредственно через приложение «Мой налог», личный кабинет или банковское приложение. Если в каком-то месяце не было заработка, платить налог не нужно.