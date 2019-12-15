Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
Президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий эксперимент с введением налога для самозанятых еще на 19 регионов России. Документ размещен на официальном портале правовой информации. С начала 2019 г. эксперимент действует в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.
Поправки о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах были приняты Госдумой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря. Закон вступает в силу с Нового года.
Согласно документу, эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и на Республику Башкортостан.
По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями – налог по ставке 6%.
Зарегистрироваться в специальной системе можно при помощи приложения, оно также позволяет проводить платежи и выплачивать налог.