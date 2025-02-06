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Совфед предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых

ФНС же не видит рисков для пенсионной системы в связи с ростом числа плательщиков НПД
Дарья Мосолкина
По оценкам ФНС, примерно половина самозанятых ранее не состояли в трудовых отношениях и «перешли из теневого сектора экономики»
По оценкам ФНС, примерно половина самозанятых ранее не состояли в трудовых отношениях и «перешли из теневого сектора экономики» / Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Совета Федерации по экономической политике озаботился вопросом будущих пенсий граждан со статусом самозанятых – сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, а значит, их обеспечение в пожилом возрасте ляжет на плечи государства. Председатель комитета Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложил правительству несколько вариантов решения этой проблемы. Документ есть у «Ведомостей», он датирован 4 февраля. Представитель аппарата вице-премьера подтвердил его получение.

Первый предложенный сенаторами вариант – закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) для них, согласно ст. 430 НК, составляет 53 658 руб. в 2025 г., 57 390 руб. в 2026 г., 61 154 руб. в 2027 г. при условии, что их доход не превышает 300 000 руб. в год. Если предприниматель зарабатывает больше установленного порога, то к этим выплатам будет прибавляться дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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