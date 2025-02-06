Совфед предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых

Совфед предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятыхФНС же не видит рисков для пенсионной системы в связи с ростом числа плательщиков НПД
Комитет Совета Федерации по экономической политике озаботился вопросом будущих пенсий граждан со статусом самозанятых – сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, а значит, их обеспечение в пожилом возрасте ляжет на плечи государства. Председатель комитета Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложил правительству несколько вариантов решения этой проблемы. Документ есть у «Ведомостей», он датирован 4 февраля. Представитель аппарата вице-премьера подтвердил его получение.
Первый предложенный сенаторами вариант – закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) для них, согласно ст. 430 НК, составляет 53 658 руб. в 2025 г., 57 390 руб. в 2026 г., 61 154 руб. в 2027 г. при условии, что их доход не превышает 300 000 руб. в год. Если предприниматель зарабатывает больше установленного порога, то к этим выплатам будет прибавляться дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.