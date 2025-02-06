Совфед предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых

Первый предложенный сенаторами вариант – закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) для них, согласно ст. 430 НК, составляет 53 658 руб. в 2025 г., 57 390 руб. в 2026 г., 61 154 руб. в 2027 г. при условии, что их доход не превышает 300 000 руб. в год. Если предприниматель зарабатывает больше установленного порога, то к этим выплатам будет прибавляться дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.