Чем известен ракетный Центр Хруничева

Чем известен ракетный Центр ХруничеваЕго производственные мощности перенесут из Москвы в Омск
Все производственные мощности Центра Хруничева, выпускающего ракеты-носители семейства «Ангара», будут переведены из Москвы в Омск, заявил 1 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании Совета Федерации. Производство ракетных двигателей, по его словам, перенесут из подмосковных Химок в Пермь. О том, чем известен ракетный центр, – в справке «Ведомостей».
История Центра Хруничева берет начало в апреле 1916 г., когда в Филях (с 1931 г. – район Москвы) правление Русско-Балтийского общества начало строительство Второго автомобильного завода «Руссо-Балт». В 1921 г. предприятие передали в Бронеуправление РККА для ремонта военной техники и переименовали в «Первый броне-танко-автомобильный завод». Одновременно на заводе наладили выпуск отечественных автомобилей: первый «Руссо-Балт» под названием «Промбронь» представили руководству советского государства на Красной площади в октябре 1922 г.
Автомобили и самолеты
Производством автомобилей будущий космический центр занимался недолго: уже в начале 1923 г. предприятие было перепрофилировано и передано в концессию печально известной немецкой авиастроительной компании «Юнкерс». За два года на заводе выпустили около 150 машин.
В 1927 г. на площадке в Филях был образован завод № 7 (позднее – завод № 22 им. 10-летия Октября), где начался выпуск уже советских самолетов разработки ОКБ им. Туполева. В том же году был произведен первый цельнометаллический боевой самолет Р-3, поступивший на вооружение ВВС.
В последующие полтора десятилетия завод выпускал истребители, самолеты-разведчики, бомбардировщики. В годы Великой Отечественной войны предприятие специализировалось на производстве дальних тяжелых бомбардировщиков Ил-4 и Ту-2. После войны здесь наладили выпуск реактивных самолетов дальней авиации, включая тяжелые стратегические бомбардировщики М-4 и 3М.
В 1951 г. на базе завода было образовано конструкторское бюро В.М. Мясищева (впоследствии переименовано в «Салют»).
Космос
На рубеже конца 1950-х и начала 1960-х предприятие в третий раз перепрофилировали – его реорганизовали в Машиностроительный завод им. М.В. Хруничева. Михаил Хруничев был министром авиапромышленности СССР в 1946–1953 гг., затем занимал высокие должности в Совете министров и умер в 1961 г., будучи главой Госкомитета по координации научно-исследовательских работ.
Новым профилем завода стали ракеты, причем как военные (межконтинентальные баллистические семейства УР), так и космические. В 1965 г. состоялся запуск научного спутника «Протон». Вскоре это название закрепилось и за тяжелой ракетой-носителем класса УР-500, разработанной на заводе.
Спустя два года состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Протон-К». С ее помощью в последующие десятилетия было множество аппаратов для исследований Луны, Марса и Венеры, орбитальные спутники (включая системы ГЛОНАСС), а также модули космических станций «Мир» и МКС. Запуски с помощью этой ракеты продолжилась вплоть до 2012 г., на смену ей пришла ракета «Протон-М».
Помимо ракет на заводе им. Хруничева производились сами космические станции – серии «Салют» и «Алмаз», а также «Мир» (1986–2001) – и транспортные корабли для стыковок с ними.
В 1993 г. по распоряжению президента Бориса Ельцина на базе двух предприятий – Машиностроительного завода им. М.В. Хруничева и Конструкторского бюро «Салют» – был образован Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева. Среди заявленных целей были развитие научно-технического потенциала, повышение эффективности работы промышленности и выход на мировой космический рынок.
Сегодня Центр Хруничева – ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли и один из мировых лидеров по разработке и производству ракет-носителей, разгонных блоков и их систем.
Основные ракеты-носители, выпускаемые на площадках центра:
«Протон-М» (с 2001 г.) – трехступенчатая одноразовая тяжелая ракета с массой полезной нагрузкой до 23,7 т (на низкой орбите, на ней находится МКС). В качестве топлива для нее используется крайне токсичный гептил. Запуск осуществляется с космодрома Байконур в Казахстане;
Ракеты семейства «Ангара» (с 2014 г.), пришедшие на смену «Протону», главные отличия которых – использование модульного типа (позволяет использовать разное число модулей под разную нагрузку) и использование для топлива вместо гептила керосина и жидкого окислителя. Эти ракеты запускаются с космодрома Плесецк в Архангельской области. Максимальная грузоподъемность «Ангары-А5В» составит, как ожидается, порядка 37,5 т;
«Рокот» (с 2000 г.) – ракета-носитель легкого класса, созданная на базе снимаемых с вооружения двухступенчатых баллистических ракет РС-18 и предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. Запускается с космодрома «Плесецк».
В сентябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин открыл Национальный космический центр, комплекс зданий которого площадью 276 000 кв. м стал главной частью реорганизации территории Центра Хруничева в районе Филевского парка. Его ключевой элемент – 47-этажная башня высотой 288 м, символизирующая ракету на старте. Комплекс (строился с 2019 г.) позволит сконцентрировать на одной площадке несколько основных организаций ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, разбросанные по всей столице.
В начале 2026 г. замглавы «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что производство ракет-носителей семейства «Ангара» будет полностью переведено из Москвы в Омск. Сейчас в столице выпускаются верхние ступени «Ангары», а также головные обтекатели и разгонные блоки. Производство будет перемещено на предприятие «Полет» в Омске – филиал Центра Хруничева с 2007 г. В «Роскосмосе» ожидают, что перенос производства снизит себестоимость космической продукции.