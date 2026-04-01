Чем известен ракетный Центр Хруничева

История Центра Хруничева берет начало в апреле 1916 г., когда в Филях (с 1931 г. – район Москвы) правление Русско-Балтийского общества начало строительство Второго автомобильного завода «Руссо-Балт». В 1921 г. предприятие передали в Бронеуправление РККА для ремонта военной техники и переименовали в «Первый броне-танко-автомобильный завод». Одновременно на заводе наладили выпуск отечественных автомобилей: первый «Руссо-Балт» под названием «Промбронь» представили руководству советского государства на Красной площади в октябре 1922 г.