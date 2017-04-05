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Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: «Время первых» не выключит «Форсаж-8»

Чиновники впервые добились квот против Голливуда

Кинотеатры гарантировали широкий прокат «Времени первых
Министерство культуры выдаст фильму «Форсаж-8» прокатное удостоверение с 13 апреля
Министерство культуры выдаст фильму «Форсаж-8» прокатное удостоверение с 13 апреля
Кадр из фильма «Форсаж-8»

Министерство культуры выдаст фильму «Форсаж-8» прокатное удостоверение с 13 апреля, сообщил «Ведомостям» директор департамента по кинематографии министерства Вячеслав Тельнов. Таким образом, фильм выйдет в России одновременно с мировой премьерой. Чиновники предупреждали, что сохранят дату премьеры «Форсажа-8», лишь если кинотеатры гарантируют максимально широкий и длинный прокат «Времени первых», который выходит 6 апреля.

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