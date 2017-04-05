В России появится новый мобильный оператор

«Я понимаю, как вас достала монополия «тройки операторов», их ужасный сервис, конские тарифы и обманы. Tele2 Russia пытается изменить ситуацию, и вот мы идем к ним на помощь», - написал Олег Тиньков

Тинькофф банк анонсировал запуск виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» на сетях оператора Tele2.

«Я понимаю, как вас достала монополия «тройки операторов», их ужасный сервис, конские тарифы и обманы. Tele2 Russia пытается изменить ситуацию, и вот мы идем к ним на помощь», - написал на своей странице в Facebook основной владелец банка Олег Тиньков.

Tele2 и банк не раскрывают, в какие сроки появятся на прилавках контракты «Тинькофф мобайл», и какими будут тарифы нового опреатора. Человек, близкий к одной из сторон сделки, отметил, что ориентировачно выход нового оператора произойдет в конце 2017-начале 2018 г. «Будут удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг» - написал Тиньков.

В релизе банка и оператора приводятся слова Оливера Хьюза, председателя правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Запуск виртуального оператора позволит нам качественно расширить спектр оказываемых услуг, благодаря чему мы рассчитываем повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Мы также ожидаем значительный синергетический эффект для нашего бизнеса за счет оптимизации части расходов по обслуживанию клиентов. В долгосрочной перспективе это направление станет еще одним источником некредитного дохода для нашего бизнеса».

Ранее запуск своего виртуального оператора анонсировал Сбербанк. Его «внучка» «СБ-телеком» и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) заключили соглашение о создании виртуального сотового оператора в октябре прошлого года.