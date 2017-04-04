Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Tele2 не пошла на повышение

Tele2 удивила рынок

Оператор, обещавший отойти от модели дискаунтера, увеличил количество услуг, минут и интернет-трафика в тарифах, сохранив цены. Другие поступают наоборот
В большинстве тарифов оператор предложит больше интернет-трафика
В большинстве тарифов оператор предложит больше интернет-трафика
Андрей Гордеев / Ведомости

Новые пакетные тарифы запустил в Московском регионе «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал заместитель гендиректора оператора Андрей Патока. В большинстве тарифов оператор предложит больше интернет-трафика по ценам, сопоставимым с прошлыми тарифами, следует из его материалов. Например, Tele2 обнулила стоимость интернет-трафика в соцсетях «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber. Больше у абонентов Tele2 стало и голосовой связи: звонки на номера Tele2 по России не будут расходовать пакет голосовых минут, а входящие звонки в роуминге будут бесплатными. Самый дорогой тариф оператора в Московском регионе подешевел на 33% до 799 руб. При этом интернет-трафик удвоится до 30 Гб, а пакет голосовых услуг вырастет на 50% c 1000 до 1500 мин. В течение недели обновленная линейка, выстроенная по схожим принципам, станет доступна и в других регионах, добавил Патока.

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