Как государство помогает частному бизнесу

Вести бизнес в России легко и просто, а если тот вдруг не задался, государство всегда поможет. Вот свежий пример. В среду ВТБ признал факт переговоров о передаче контроля в Tele2 «Ростелекому». Речь идет о продаже оператору доли, принадлежащей АБ «Россия» Юрия Ковальчука, уточняют собеседники «Ведомостей».

В 2013 г. Ковальчук убедил холдинг Kinnevik, владеющий шведским оператором Tele2, продать российский сотовый бизнес. Оператор к тому времени встал перед двумя неразрешимыми проблемами: выходом в Москву и получением частот для мобильного интернета, так что сделка быстро состоялась. Но бизнес у шведов выкупил госбанк ВТБ примерно за 110 млрд руб., а «Россия» вошла в капитал позже, с небольшой долей.