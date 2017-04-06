Александр Мамут купил «Формулу кино» у A1

Александр Мамут покупает у A1 вторую по величине сеть кинотеатров в России «Формула кино»: стороны подписали договор, сделка пока не закрыта, рассказал «Ведомостям» руководитель другой крупной сети. Президент A1 Александр Винокуров подтвердил «Ведомостям», что сделка подписана, сумму он раскрывать не стал. «Мы довольны, для A1 это хорошая сделка, мы получили прибыль от инвестиций в этот актив», - говорит он.

Сделка подписана, говорит представитель Мамута. От других комментариев он отказался.

Около 75% акций «Формулы кино» принадлежит А1, инвестиционному подразделению «Альфа-групп», остальное – у одного из основателей сети Владимира Захарова. Выручка сети в 2016 г. составила около 6 млрд руб., говорит представитель A1.

Мамут уже купил крупнейшую сеть кинотеатров в России - «Синема парк». Сделка с Саидом Керимовым была закрыта на прошлой неделе, ее сумма также не раскрывалась.

В «Синема парк» входят 39 кинотеатров с 348 кинозалами. У «Формулы кино» 35 кинотеатров с 263 залами (данные «Невафильм Research» по состоянию на конец февраля). Прежде собеседники «Ведомостей» говорили, что бизнесмен намерен объединить сети. Если это произойдет, Мамут получит под управление почти каждый седьмой кинозал в стране.

Информация о том, что А1 готова продать «Формулу», появилась еще в начале 2014 г. За два года до этого А1 купила контрольный пакет «Формулы кино», а в конце 2013 г. объединила ее с другой своей сетью кинотеатров - «Кронверк» (отказавшись от этого бренда). Тогда переговоры о покупке «Формулы» вел Владимир Потанин, который тогда владел «Синема парк». Позднее объединить сети пытался и бывший руководитель «Газпром-медиа» Михаил Лесин, а позднее и Керимов. Все эти сделки распадались, поскольку стороны не сходились в цене, объясняли собеседники «Ведомостей», близкие к продавцам и потенциальным покупателям.

Один из собеседников «Ведомостей», знающий детали сделки, говорил в 2016 г., что Керимов готов был заплатить за «Формулу кино» из расчета 5 ее EBITDA за 2015 г. – всего около 5 млрд руб. Другой собеседник утверждал, что сумма гораздо больше, но не называл ее размер. В 2015 г. участники рынка рассказывали, что владельцы «Формулы кино» хотят за нее около $250 млн.

Акционеры «Формулы кино» до вхождения А1 в капитал находились в состоянии корпоративного конфликта, поэтому при покупке контроля инвесткомпания получила существенный дисконт, говорит человек, близкий к одной из киносетей. Разрешение проблем внутри компании в дальнейшем стало хорошим драйвером для роста капитализации киносети, считает он.

Винокуров говорит, что A1 ждала хорошую цену за этот актив и получила ее. Когда A1 объединила «Формулу» и «Кронверк», то хотела создать «лидера рынка» и получить синергетический эффект от объединения, за счет чего резко увеличить капитализацию бизнеса, объяснил он: «За первый год после объединения, то есть по итогам 2013 г., выручка объединенной сети выросла на 10% до 5,6 млрд руб., а EBITDA - сразу на 41% до 1,1 млрд руб., а чистая прибыль - на 133% до 300 млн руб.».

Мамут также владеет кинотеатром «Пионер» (находится на Кутузовском проспекте в Москве) и управляет кинотеатром «Художественный» (также находится в столице). Последний он взял в аренду у правительства Москвы на 20 лет, сейчас идет его реконструкция. Мамут вложит в восстановление кинотеатра около 1 млрд руб. и рассчитывает окупить инвестиции за 10–12 лет.