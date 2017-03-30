Александр Мамут купил крупнейшую сеть кинотеатров России

Александр Мамут закрыл сделку по покупке крупнейшей сети кинотеатров в России «Синема парк» у Саида Керимова, рассказали «Ведомостям» источники в этой сети. Гендиректор «Синема парк» Гоарик Котанджян подтвердила, что финальные документы были подписаны этой ночью. Представитель Мамута это также подтвердил.

Сегодня команда сети поменяется – исполняющей обязанности гендиректора сети будет назначена Надежда Ермакова, которая сейчас работает финансовым директором компании Мамута AN&N Investments. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Мамут также ведет переговоры о покупке другой крупной киносети в России – «Формулы кино», говорил «Ведомостям» в феврале сотрудник один из медиакомпаний и подтверждал знакомый бизнесмена, а также источник, близкий к «Формуле». Переговоры находятся в активной стадии, но финального решения нет, рассказал вчера источник, близкий к А1 (основной владелец этой сети). Представитель А1 от комментариев отказался.

В «Синема парк» сейчас входит 39 кинотеатров с 348 кинозалами. У ближайшего конкурента – «Формулы кино» – 35 кинотеатров с 263 залами (данные «Невафильм Research» по состоянию на конец февраля). Всего в России 1421 кинотеатр почти с 4500 залами. Получается, если Мамут купит обе сети, то получит под управление почти каждый седьмой кинозал в стране.

В 2016 г. жители России и СНГ (без учета Украины) потратили на билеты в кино 52,9 млрд руб., что на 9,6% больше, чем годом ранее.

Сейчас Мамут владеет одним кинотеатром «Пионер» (находится на Кутузовском проспекте в Москве), а также управляет кинотеатром «Художественный» (также находится в столице). Последний кинотеатр Мамут взял в аренду у правительства Москвы сроком на 20 лет, сейчас идет его реконструкция. Мамут вложит в восстановление этого кинотеатра около 1 млрд руб. и рассчитывает окупить эти инвестиции за 10–12 лет.

В 2014 г. Саид Керимов выкупил «Синема парк» у Владимира Потанина. Сумма покупки тогда не раскрывалась, и источники, близкие к сделке называли принципиально разные суммы. Источники, близкие к Потанину, утверждали, что сеть продана за сумму около $400 млн, источники, близкие к Керимову, – что не более чем за $200 млн.

Около 75% акций «Формулы кино» принадлежит А1, инвестиционному подразделению «Альфа-групп», остальное – у одного из основателей сети – Владимира Захарова.

В 2015 г. Керимов сам вел переговоры о покупке «Формулы кино» и тогда стороны принципиально обо всем договорились, но в итоге сделка так и не была закрыта, говорили источники «Ведомостей». Почему сделка сорвалась, они не объясняли. Один из собеседников «Ведомостей», знающий детали сделки, тогда говорил, что «Синема парк» готов был заплатить за «Формулу кино» из расчета 5 ее EBITDA за 2015 г. – всего около 5 млрд руб. Другой собеседник утверждал, что сумма гораздо больше, но не называл ее размер. В 2015 г. участники рынка рассказывали, что владельцы «Формулы кино» хотят за нее около $250 млн.

До этого «Синема парк» и «Формулу кино» пытался объединить Потанин. В 2013 г. он вел переговоры с A1 о выкупе их сети. Но осенью того же года руководитель «Газпром-медиа» – теперь покойный Михаил Лесин – предложил Потанину выкупить все его медиаактивы помимо «Рамблера» (были консолидированы в «Профмедиа»). Лесин, по собственным словам, при этом был не против одновременно и выкупить «Формулу» у A1. Но в итоге «Газпром-медиа» в конце 2013 г. приобрела у Потанина телеканалы, радиостанции и киностудию, но не кинотеатры. Стороны после этого еще несколько месяцев вели отдельные переговоры по «Синема парку», но к соглашению так и не пришли – Лесина, по словам «Ведомостей», не устроила цена, запрошенная Потаниным.