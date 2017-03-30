Мамут закрыл сделку по покупке сети «Синема парк» у Керимова

Компания A&NN Investments Ltd Александра Мамута закрыла сделку по покупки крупнейшей российской киносети «Синема Парк» у Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова. Это «Коммерсантъ» узнал от топ-менеджера одной из киносетей и от источника в компании-партнере «Синема парка». Представитель A&NN Investments подтвердил, что сделка завершилась, но ее сумму не назвал.

В инвестиционной компании Керимова Altitude Management, которая управляла сетью, прокомментировать ситуацию не могли. Гендиректор «Синема Парка» Гоарик Котанджян сказала, что пока не получала подтверждения о закрытии сделки. Вместо нее «Синема Парк» может временно возглавить финансист из команды Мамута Надежда Ермакова, гендиректор АО «Объединенные киносети», которая и занималась этой сделкой, говорят источники газеты. «Объединенные киносети» были созданы в декабре 2016 г. для этой сделки.

Сейчам Мамут уже ведет переговоры о покупке «Формулы кино» с инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым. По данным нескольких источников «Коммерсанта» на рынке и в «Формуле кино», переговоры находятся на продвинутой стадии. Один из собеседников издания сказал, что сделка может быть закрыта уже в апреле.

«Синема Парк» насчитывает 39 кинотеатров, она занимает 7,5% рынка по числу кинозалов, напоминает газета. У «Формулы кино» 35 кинотеатров, она занимает 5,9% рынка.