Гендиректором единого продавца ТВ-рекламы назначен Сергей Васильев

У Васильева очень большой авторитет на рынке рекламы и его возвращение успокоит рынок

Совет директоров «Национального рекламного альянса» принял решение назначить генеральным директором компании Сергея Васильева, сообщил НРА. Контракт с возглавлявшим НРА с момента его образования Оганесом Соболевым истек и не был продлен по его желанию, указано в собщении. Соболев решил покинуть компанию, чтобы продолжить заниматься собственными проектами, уточняется там же.

О том что Васильев сменит Соболева стало известно сегодня утром, предполагалось что совет директоров примет отставку Васильева только в начале следующей недели.

Васильев с 2003 г. управлял Vi, одним из двух селлеров, на основе которых был создан НРА. Он и Сергей Пискарев (бывший гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа», конкурента Vi) были двумя ключевыми фигурами на рынке рекламы.

Об объединении продаж «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа-группа» (НМГ) объявили в марте прошлого года. НРА размещает рекламу на всех каналах этих холдингов и контролирует больше 95% ТВ-рекламы в стране. В прошлом году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок телерекламы вырос на 10% до 151 млрд руб.

Предполагалось, что НРА приступит к работе еще прошлым летом, но фактически он начал действовать только осенью. Соболев стал гендиректором селлера в июле, исполнительным директором стал Сергей Коптев.

НРА в конце года заявил об агрессивной политике - цены на ТВ-рекламу на 2017 г. вырастут сразу на 15%. Рекламные доходы всех каналов увеличатся на 10%, прогнозировала компания: рынок будет расти медленнее цен, поскольку часть рекламного инвентаря (прогнозируемых контактов с аудиторией) селлер продавать заранее не будет и оставит как стратегический запас. Многих рекламодателей и рекламные группы это заявление крайне удивило - никаких экономических предпосылок для такого резкого роста цен нет. Получилось ли у НРА в итоге увеличить бюджеты в эфире, пока неизвестно: данные за I квартал не опубликованы.

У Васильева очень большой авторитет на рынке рекламы и его возвращение успокоит рынок, это очень хорошая новость, считают руководители двух рекламных групп.

Перед Васильевым стоит задача «настройки механизма объединенных продаж, выведения его на крейсерский режим и создания единой торговой платформы для всех участников рекламного рынка», указано в сообщении НРА.