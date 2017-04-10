10% смартфонов в России продается через интернет

С учетом небольших иностранных магазинов доля интернет-продаж может быть более 15%
Е. Разумный / Ведомости
В феврале 2017 г. в России через интернет был продан каждый десятый смартфон, следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Эти данные подтвердил человек в компании – партнере нескольких производителей, а также представитель МТС Дмитрий Солодовников. За год (февраль 2016 г. – февраль 2017 г.) доля онлайн-продаж в общих продажах смартфонов в России практически не менялась, свидетельствует отчет, с которым ознакомились «Ведомости». Доля же интернет-магазинов в выручке от продаж смартфонов в России за это время колебалась (в зависимости от месяца) в диапазоне от 11 до 14%.