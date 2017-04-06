Персональные технологии
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Huawei попал в десятку

Смартфон Huawei впервые вошел в десятку самых продаваемых в России

Доля китайского производителя за год выросла в несколько раз
Доля Huawei на рынке смартфонов выросла более чем вдвое
Доля Huawei на рынке смартфонов выросла более чем вдвое
Евгений Разумный / Ведомости

Смартфон Honor 5A c 16 Гб памяти занял в феврале 9-е место по продажам в России. Остальные места в десятке самых популярных смартфонов февраля 2017 г. заняли аппараты Samsung и Apple. Это следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. То, что аппарат Huawei (Honor – суббренд этого китайского производителя) впервые вошел в десятку самых продаваемых в России смартфонов, подтвердили источники в двух компаниях – партнерах производителей смартфонов. О 9-м месте Huawei/Honor знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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