Смартфон Huawei впервые вошел в десятку самых продаваемых в России

Доля Huawei на рынке смартфонов выросла более чем вдвое
Евгений Разумный / Ведомости
Смартфон Honor 5A c 16 Гб памяти занял в феврале 9-е место по продажам в России. Остальные места в десятке самых популярных смартфонов февраля 2017 г. заняли аппараты Samsung и Apple. Это следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. То, что аппарат Huawei (Honor – суббренд этого китайского производителя) впервые вошел в десятку самых продаваемых в России смартфонов, подтвердили источники в двух компаниях – партнерах производителей смартфонов. О 9-м месте Huawei/Honor знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.