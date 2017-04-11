Григорий Березкин может купить РБК

Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к продавцу и к консультантам сделки. Стороны принципиально договорились, сделка может быть подписана до 1 мая, знает один из собеседников «Ведомостей». О готовящейся сделке сегодня сообщил RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК.

В качестве консультанта выступает «ВТБ капитал», знают два собеседника «Ведомостей», еще один источник уточнил, что «ВТБ капитал» - организатор сделки, он не просто консультирует Прохорова, группа сама нашла покупателя. Представители Прохорова, РБК и Березкина от комментариев отказались. Представитель ВТБ сообщил, что группа не комментирует «чужие сделки».

Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже. В холдинг РБК входят одноименные газета, журнал, телеканал и новостной сайт, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews. Также у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и т. д. Березкин может купить весь бизнес РБК – как СМИ, так и интернет-хостинг, знает один из собеседников «Ведомостей».

Выручка холдинга в 2016 г. выросла на 10% до 5,58 млрд руб., EBITDA увеличилась вдвое до 875 млн руб., сообщал РБК в марте. Это данные из неаудированной отчетности по МФСО, которая будет опубликована в апреле, уточнял финансовый директор РБК Игорь Селиванов. В 2015 г. выручка РБК выросла на 3% до 5,1 млрд руб., в 2014 г. у РБК был операционный убыток, в 2015 г. бизнес стал операционно прибылен (13 млн руб.). Долг компании (кредитные средства) на конец 2016 г. составляли 14,9 млрд руб., следует из отчетности РБК.

Весной 2015 г. РБК покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской, главным редактором сайта РБК Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Сами журналисты РБК были уверены, что отставка Солюса произошла из-за давления чиновников, недовольных независимой редакционной политикой издания и его расследованиями, в частности, о семье президента России Владимира Путина. Теперь редакцией РБК руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

Тогда же стало известно, что Прохоров готов продать РБК, а также другие свои активы в России. Впрочем, в конце лета источники «Ведомостей», близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов рассказали, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры о продаже приостановлены. Тогда два собеседника «Ведомостей» уточняли, что Прохоров готов продать РБК за $250 млн (включая долг на $200 млн). Один из собеседников «Ведомостей» знает, что Березкин собирается купить РБК за сумму, существенно меньше $200 млн.

Группа ЕСН Березкина владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»). Также Березкин давно интересуется медиабизнесом. В 2007 г. ЕСН купила у «Профмедиа» контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил «Ведомостям», что лично для него «Березкин всегда является акционером». Год назад источники «Ведомостей» рассказывали, что основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.

РБК раскрылся

Медиахолдинг РБК впервые раскрыл статистику посещения основного проекта холдинга – сайта rbc.ru, сообщила на своей странице в Facebook один из руководителей объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Речь идет о статистике сервиса Liveinternet. По ее словам, у сайта РБК самое большое количество заходов по закладкам среди лидирующих интернет-СМИ (то есть прямых заходов пользователей из закладок их браузеров – «Ведомости»). Голикова признала, что РБК использует «партнерские» источники трафика – с Mail.ru и Gismeteo.ru: «для нас это инструмент коммуникации с аудиториями, которые мы активно наращиваем».

По данным Liveinternet, в марте 2017 г. аудитория rbc.ru составила 26,5 млн пользователей (год назад она составляла 26 млн). Напрямую на сайт в марте этого года заходили 20,4% пользователей (из закладок), 12% – из сервиса «Яндекс.Новости», 6,9% – с Gismeteo.ru, 5,6% – с мобильной версии «Яндекс.Новостей», 5,2% – с новостей Mail.ru. 49% аудитории сайта из социальных сетей приходит из Facebook, 31,9% – из «В контакте», 12,7% – из Twitter, 3,1% – из «Одноклассников», 2,6% – из «Живого журнала».