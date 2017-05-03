Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Добровольные помощники Роскомнадзора

«Ростелеком» помогает Роскомнадзору блокировать запрещенные сайты

Его система фильтрации позволяет ручной ввод любого адреса
«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, блокирующую доступ к страницам и сайтам с запрещенной законом информацией
«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, блокирующую доступ к страницам и сайтам с запрещенной законом информацией
Е.Кузьмина / Ведомости

«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, блокирующую доступ к страницам и сайтам с запрещенной законом информацией, следует из материалов закупок оператора. Кроме реестра запрещенных сайтов и судебных решений в данных закупки фигурирует собственный дополнительный список «Ростелекома», сайты в который заносятся «вручную на основании различных критериев».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике