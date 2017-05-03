«Ростелеком» помогает Роскомнадзору блокировать запрещенные сайты

«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, блокирующую доступ к страницам и сайтам с запрещенной законом информацией
Е.Кузьмина / Ведомости
«Ростелеком» расширит систему фильтрации трафика, блокирующую доступ к страницам и сайтам с запрещенной законом информацией, следует из материалов закупок оператора. Кроме реестра запрещенных сайтов и судебных решений в данных закупки фигурирует собственный дополнительный список «Ростелекома», сайты в который заносятся «вручную на основании различных критериев».