Иностранные компании заплатили в бюджет почти 2 млрд рублей «налога на Google»

Налоговые органы впервые получили декларации по НДС от иностранных компаний – поставщиков электронных услуг в России, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). По итогам I квартала 2017 г. они подали в налоговую службу 92 декларации по НДС на общую сумму около 2 млрд руб. Всего на учет в ФНС встали 111 иностранных компаний.

«Компаниям, не успевшим представить декларации через «Личный кабинет», будут направлены уведомления о необходимости представления налоговой декларации, сообщает ФНС. Даже если компания не совершала операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, обязанность представить «нулевые» налоговые декларации для нее сохраняется», – напоминают чиновники.

Из крупных технологических и интернет-компаний в ФНС зарегистрированы Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times, Facebook Inc и даже футбольный клуб Chelsea (как дистрибутор видеоконтента).

Сейчас ФНС проверяет платежи, направленные компаниями, говорится в сообщении ФНС. Так как процедура оплаты НДС на электронные услуги сложна, налоговая служба «взаимодействует с иностранными компаниями, платежи от которых еще не поступили».

Закон об уплате НДС при продаже электронных услуг (так называемый закон о налоге на Google) Госдума приняла летом прошлого года. Авторы этого закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple – нет, это ставит иностранные компании в более выгодное положение.

Компании по-разному подходят к выполнению российского законодательства: одни перекладывают бремя выплаты НДС на своих пользователей и партнеров, другие платят НДС сами и не повышают цену услуг. Например, Apple по части своих сервисов платит НДС сама (например, в связи с введением НДС не выросла подписка на контентные сервисы типа Apple Music), частично перекладывает эту обязанность на пользователей (сервис iTunes Match). Google в основном переложил выплату НДС на пользователей, Wargaming платит НДС сама.

Ранее выгоду государства от «налога на Google» депутаты оценивали в 10 млрд руб. в год. «Если достигнем такой суммы, значит, выполнили задачу-максимум», говорил «Ведомостям» федеральный чиновник.