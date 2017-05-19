Возрожденный Nokia 3310 пользуется спросом в России

Продажи Nokia 3310 (бренд принадлежит финской HMD Global) начались в России 16 мая. Кнопочный аппарат стоит 3990 руб. Сколько телефонов удалось продать в первые дни, представители HMD и ее партнеров не говорят. В первой партии Nokia 3310, поступившей в Россию, было около 10 000 телефонов, утверждает источник, близкий к компании - партнеру HMD. С тем, что за первые дни HMD удалось продать в России порядка 10 000 Nokia 3310, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Изначально Nokia 3310 выпускался в 2000-2005 гг. По данным финского производителя, в мире было продано 126 млн таких аппаратов. Для сравнения: в 1991-1998 гг. всего Nokia продала 100 млн аппаратов. Сама Nokia называла 3310 самым продаваемым телефоном в мире.

Первая партия Nokia 3310 в «М.видео» была почти полностью раскуплена за несколько часов, рассказывает представитель торговой сети Валерия Андреева. Ритейлер рассчитывает восполнить дефицит в ближайшее время за счет новых поставок, говорит она. Продажи 3310 полностью соответствуют ожиданиям, утверждает Андреева.

Дефицит Nokia 3310 ощущает и «Связной» — на эту модель ажиотажный спрос, утверждает представитель «Связного» Сергей Тихонов. Спрос на новинку выше, чем на любой другой кнопочный телефон, говорит он. Учитывая сравнительно небольшую цену устройства, его приобретут и те, у кого была оригинальная Nokia 3310, и фанаты бренда, прогнозирует Тихонов. Бренд Nokia популярен в России: у многих покупателей он ассоциируется с высоким качеством, а также продолжительным сроком работы аппарата без подзарядки, рассуждает он.

Спрос на Nokia 3310 связан с ностальгией, в остальном аппарат мало чем примечателен и к тому же для кнопочного телефона стоит дорого, отмечает Муртазин. Поэтому, считает он, возрождение Nokia 3310 никак не скажется на российском рынке сотовых телефонов.

По данным компании - партнера нескольких ритейлеров, достоверность которых ранее подтвердили несколько участников рынка, в феврале 2016 г. в России было продано чуть менее 10,9 млн кнопочных телефонов (против чуть более более 13 млн в 2015 г.). В 2016 г. доля Microsoft / Nokia в продажах кнопочных аппаратов составила 14,4% (годом ранее она равнялась 26,7%). С 1-го места Nokia сместилась на 3-е, уступив Alcatel (в 2016 г. на него пришлось 16,9% продаж кнопочных телефонов в России) и Fly (15,6%). Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в общих продажах телефонов и смартфонов в штуках в 2016 г. на кнопочные аппараты пришлось 29%. В 2015 г. их доля составляла 33,2%.

Примерно четверть покупателей мобильных телефонов предпочитают кнопочные аппараты, говорит Тихонов. Обычные мобильные телефоны, как правило, выбирают те, кому достаточно базовых функций: возможности звонить, писать сообщения, слушать музыку, отмечает он. По словам Тихонова, кнопочные телефоны покупают пожилые люди, для которых важен яркий экран и крупные кнопки. Наконец, аппараты с кнопками покупают в качестве резервного телефона, утверждает Тихонов.