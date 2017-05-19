Связь «Мегафона» упала из-за сбоя базы данных

Произошла авария одного из элементов сетевого оборудования, сообщил представитель «Мегафона» на вопрос о причинах массового сбоя связи.

Авария затронула хранилище данных, знает знакомый нескольких менеджеров «Мегафона». Сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) - программно-аппаратном комплексе, который отвечает за регистрацию абонентов в сети, уточняют сотрудники двух операторов. HLR обслуживает работу сетей 2G и 3G и представляет собой большую базу данных для хранения абонентских данных. Речь идет о базе данных о sim-картах абонентов и в случае неполадок в этом комплексе базовые станции не смогут найти sim-карту абонента и она не будет работать, в том числе в роуминге, объясняет один из них. Несколько собеседников «Ведомостей», находящихся за пределами России, уже пожаловались на отсутствие связи «Мегафона» в роуминге.

Cвязаны ли сегодняшние сбои связи с проблемами в HLR, представитель «Мегафона» не раскрыл. Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов подтверждает, что нарушения связи из-за сбоя в системе HLR вполне возможно. HLR представляет собой реестр, где помимо прочего прописывается местонахождение абонента в данный момент, говорит он. Вопрос в том, как быстро «Мегафон» восстановит функционал этой базы данных, каким образом резервировались ее данные и как быстро они их восстановят, рассуждает Анкилов.

На невозможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом пожаловались абоненты оператора в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья. Аналогичные проблемы есть и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. В пятницу в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, подтвердил ранее представитель оператора. По его словам, мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме и абоненты могут совершать звонки через мессенджеры. Между тем абоненты оператора в соцсетях жалуются и на отсутствие интернета.

«Вымпелком» также фиксирует обращения абонентов Москвы и городов Поволжья с жалобами на невозможность дозвониться на телефоны абонентов «Мегафона», говорит представитель оператора. Сети МТС и «Вымпелкома» работают в штатном режиме, сообщают представители этих операторов. Все сети «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) работают в штатном режиме, перебоев со связью нет, сообщает представитель оператора.

Предыдущий крупный сбой связи в работе сотовой связи произошел в январе 2016 г. в сети «Вымпелкома», но тогда он затронул он лишь Москву. Один из собеседников «Ведомостей», близкий к «Вымпелкому», также объяснял тот сбой сбой аварией в системе HLR. На московские номера «Вымпелкома» тогда было трудно дозвониться из сетей других сотовых операторов. У части абонентов компании действительно возникли проблемы с передачей голосового трафика в Московском регионе, подтверждала тогда представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.