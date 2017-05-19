На отсутствие связи жалуются абоненты «Мегафона» и Yota в Москве и Поволжье

В сети «Мегафона» произошел массовый сбой связи. На невозможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом пожаловались абоненты оператора в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах. Аналогичные проблемы есть и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети.

На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью, подтвердили представители оператора в своем Twitter. «Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пообещали они.

Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, сообщил представитель оператора. Снижение успешности дозвона составляет 30%, уточняет он. По его словам, мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме и абоненты могут совершать звонки через мессенджеры. Между тем абоненты оператора в соцсетях жалуются и на отсутствие интернета.

«Вымпелком» также фиксирует жалобы абонентов Москвы и городов Поволжья с жалобами на невозможность дозвониться на телефоны абонентов «Мегафона», говорит представитель оператора. Сети МТС и «Вымпелкома» работают в штатном режиме, сообщают представители этих операторов. Все сети «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) работают в штатном режиме, перебоев со связью нет, сообщает представитель оператора.

12 мая компьютеры «Мегафона» оказались заражены вирусом, известным как WannaCry, который блокирует устройства и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку. Заражение распространилось на компьютеры колл-центра оператора и розничную сеть, рассказал PR-директор оператора Петр Лидов. Еще в воскресенье многие салоны связи «Мегафона» не работали из-за вируса, к понедельнику компания обещала устранить последствия.

С прошедшей вирусной атакой сегодняшний сбой не связан, сообщил «Ведомостям» представитель оператора.

Мобильные телефоны самих сотрудников «Мегафона», в том числе представителей пресс-службы, также пока не доступны.