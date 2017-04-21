Россияне все больше говорят по мобильным телефонам

В прошлом году российские абоненты сотовой связи говорили по телефонам на 9% больше, чем в 2015 г., – 452 млрд против 415 млрд минут, следует из материалов Минкомсвязи. При этом трафик местной фиксированной телефонной связи сократился примерно на 16,5% до 51 млрд минут, а междугородной и международной – примерно на 10% до 19,5 млрд минут (см. график).

Голосовой трафик растет прежде всего потому, что операторы активно продвигают пакетные предложения, говорит управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. В них стоимость внутрисетевого трафика равна или близка к нулю. В результате доходы операторов от телефонии постепенно сокращаются: в 2015–2016 гг. снижение составляло примерно 4,5% в год, отмечает Алексеев.

Голосовая связь по-прежнему остается востребованной услугой и цены на нее в России одни из самых низких в мире, говорит представитель «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) Ольга Галушина. За последние 15 лет средняя стоимость услуги снизилась в 10 раз, достигнув порога стоимости минуты в 1 руб., отмечает она.

По данным опроса, проведенного J’son & Partners Consulting в конце 2016 г., активная месячная база (MAU) пользователей мессенджеров и соцсетей на мобильных устройствах в России выросла за год на 20% и превысила 60 млн человек. При этом быстро растет и активность пользователей. По данным одного из операторов, в целом количество совершенных пользователями сессий в мессенджерах в декабре 2016 г. увеличилось в 1,5 раза по сравнению с июлем, а сгенерированный трафик увеличился в 2 раза, говорит руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Виталий Солонин. В перспективе можно ожидать интеграции мессенджеров в экосистему телекомхолдингов с диверсифицированным набором платных услуг по примеру китайского WeChat, который, по сути дела, является цифровой платформой для самых разнообразных сервисов: вызова такси, бронирования отелей и столиков в ресторанах, мобильной коммерции и проч., прогнозирует Солонин.

Алексеев считает, что интернет-телефония пока не оказывает решающего влияния на голосовой трафик в сотовых сетях. На практике даже у самых продвинутых пользователей менее половины исходящего трафика приходится на альтернативные традиционной сотовой связи каналы, утверждает эксперт. Смартфонами располагают чуть больше 50% абонентов и примерно у 30% абонентов установлены приложения, позволяющие звонить через интернет, продолжает он. Таким образом, пока менее трети абонентов могут воспользоваться средствами интернет-телефонии и менее трети их исходящего трафика может мигрировать из сети оператора в альтернативную среду. Получается, что при экстремальном сценарии только 9% голосового трафика могло бы перетечь в интернет, подсчитал Алексеев.

Абоненты «Вымпелкома» в IV квартале 2016 г. ежемесячно выговаривали 333 минуты, на 4,5% больше, чем годом ранее, следует из отчетности его материнского холдинга Veon (бывший Vimpelcom Ltd.). Доходы от голоса остаются одним из самых заметных источников выручки операторов – вместе с тем растущее проникновение пакетных тарифных планов действительно оказывает давление на выручку от голоса, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Пока это более-менее компенсируется ростом доходов от мобильного интернета, утверждает она. Skype и подобные ему сервисы драматического влияния на выручку от голоса пока не оказывают, но операторам приходится постоянно инвестировать в инфраструктуру, чтобы обеспечить должный уровень качества голоса и передачи данных, добавляет Айбашева.

«Мегафон» не видит рисков, связанных с миграцией общения в мессенджеры и социальные сети, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Абоненты все чаще предпочитают пакетные тарифы, по которым платят за набор услуг и, в частности, потребляют больше интернет-трафика и других услуг, отмечает она.

А МТС уверенно движется к тому, чтобы предоставлять голосовые услуги связи бесплатно, утверждает ее представитель Дмитрий Солодовников. Сейчас можно бесплатно общаться внутри сети МТС, клиентам МТС-банка адресованы пакеты, в которых услуги связи, в частности голос, бесплатны, перечисляет он. Все это позволяет минимизировать давление сторонних интернет-сервисов, отмечает Солодовников.