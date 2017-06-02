Вице-президент МТС Василь Лацанич может перейти на работу в Vimpelcom А. Гордеев / Ведомости

Василь Лацанич, нынешний вице-президент по стратегии и маркетингу МТС, покидает компанию рассказали «Ведомостям» два человека, близких к акционерам МТС, и один его знакомый.

По словам трех собеседников «Ведомостей», Василь — кандидат на должность гендиректора Veon (бывший Vimpelcom) в России и может занять кресло Шелля Йонсена. По словам человека, близкого к Veon, переговоры Лацанича не затрагивают российское подразделение группы.

PR-директор МТС Елена Кохановская говорит, что компании известны планы Василя об уходе, но заявление он пока не подавал. «Мы понимаем его карьерные устремления. Желаем ему успехов на новой позиции», - говорит Кохановская. По ее словам, компания определяется с преемником, но не торопится, так как команда сильная и успешно работает на рынке.

Лацанич отказался от комментариев, заметив лишь также, что не писал заявление об уходе из МТС.

Топ-менеджер давно подыскивал работу за пределами СНГ, поэтому он хотел работать в глобальном иностранном холдинге, рассказывает источник, близкий к МТС. Первую позицию в российском «Вымпелкоме» он рассматривал как трамплин для карьеры на Западе, знает собеседник «Ведомостей». Он рассказывает, что семья топ-менеджера живет в Великобритании и его устремления - уехать из СНГ.

PR-директор российского «Вымпелкома» Андрей Быкасов отмечает, что Шелль Йонсен на недавней встрече с сотрудниками заявил, что продолжит быть генеральным директором компании длительное время. Директор отдела по внешним связям Veon Марк МакГанн проигнорировал вопросы о переходе Лацанича в группу, но отметил, что Шелль Йонсен остается гендиректором России.

Собеседники «Ведомостей» напоминают, что это не первый топ-менеджер оператора, который переходит к конкуренту. Ранее из МТС в группу Veon перешли Михаил Герчук, возглавляющий бизнес региона Евразия, и Александр Поповский, занимающий должность исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию бизнеса. Лацанич последний год занимался в основном стратегией развития бизнеса, а не маркетингом. МТС не боится конкуренции с его стороны, так как компания по-прежнему располагает сильной, здоровой командой, считает он.

Шелль Йонсен назначен гендиректором «Вымпелкома» после скоропостижного ухода из компании Михаила Слободина. Он говорил, что будет занимать это кресло до тех пор, пока ему не найдут замену.

До назначения Лацанича в 2011 г. на должность вице-президента МТС по маркетингу он возглавлял «МТС Украина». С 2001 г. руководил отделом маркетинга, в 2005 г. занял пост директора по маркетингу «МТС Украина».

С 1996 по 2001 г. занимал различные должности в сфере маркетинга и общего управления в компаниях Coca-Cola Amatil Ukraine Ltd., Coca-Cola Beverages Ukraine, Coca-Cola Bottlers Siberia, Coca-Cola Krasnoyarsk Bottlers в Украине и России.

Собеседники «Ведомостей» в руководстве других операторов называют переход Лацанича весьма интересным и перспективным для Veon решением. «Василь - легенда», - говорит один из них. Он уточняет, что во многом благодаря Лацаничу МТС сумела последовательно на протяжении длительного времени воплощать свою стратегию в области маркетинга и развития продукта, которая позволила сохранить и приумножить абонентскую базу без значительного ущерба маржинальности. При всей противоречивости «Безлимитища» этот продукт несомненно определил развитие рынка и ускорил проникновение услуг мобильной передачи данных, говорит собеседник в одном из операторов.