АФК «Система» претендует на контроль в совместном предприятии с «Ростехом»

Но если ее активов будет недостаточно, компании на время привлекут финансового партнера

Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и «Система» обсуждают объединение активов Андрей Гордеев / Ведомости

АФК «Система» хочет получить контроль в совместном предприятии с «Ростехом» в электронике, рассказал журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на ПМЭФ. Если пакет, вносимый в СП, будет стоить дешевле, чем 50% плюс одна акция, они должны будут внести дополнительные средства – либо же с такой целью в проект может быть привлечен финансовый партнер, доля которого в дальнейшем будет выкуплена АФК «Система», сообщил Чемезов. Но пока вопрос окончательно не решён, добавил он. «Ростех» внесет в СП часть объединенных активов «Росэлектроники» и ОПК, связанных с производством электронной компонентной базы.

Осенью прошлого года стало известно, что «Ростех» и «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. В этом совместном предприятии (СП) может появиться третий партнер, причем не государственный, а частный, сообщал на экономическом форуме в Давосе основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков (его слова передает «Интерфакс»). Поэтому в совместном предприятии, вероятно, не будет контроля в классическом понимании этого термина (50% плюс 1 акция), предупреждал тогда Евтушенков. Важнее решить, кто будет управлять этим активом, сказал он, выразив желание, чтобы эта роль досталась АФК «Система».

Речь идет о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации «Ростеха» и концерна РТИ, принадлежащего «Системе», а также ростеховской «Росэлектроники» с «Микроном», рассказывал человек, участвующий в переговорах о совместном предприятии, в конечном же итоге планируется переход всех предприятий на одну акцию.

Концерн РТИ и «Микрон» входят в холдинг РТИ, принадлежащий «Системе» на 87%; еще 10% – у Совкомбанка, 3% – у председателя совета директоров холдинга Сергея Боева.

Представитель АФК отказался от комментариев. Источник близкий к АФК говорит, что обсуждаются различные варианты, однако окончательная конфигурация пока не найдена.