Дерк Сауэр вернется в The Moscow Times

Основатель Independent Media Дэрк Сауэр станет соучредителем англоязычной газеты The Moscow Times, рассказал «Ведомостям» Демьян Кудрявцев (на фото слева на право)) Евгений Разумный / Ведомости

Основатель Independent Media Дэрк Сауэр станет соучредителем англоязычной газеты The Moscow Times, рассказал «Ведомостям» Демьян Кудрявцев, представитель владельца издания (газетой владеет семья Кудрявцева).

The Moscow Times — англоязычное издание, которое выходит в Москве. Газета была создана в 1992 г., входила в состав Sanoma Independent Media. В 2015 г. Кудрявцев выкупил часть российских активов Sanoma Media, в том числе The Moscow Times и «Ведомости», ведущую российскую деловую ежедневную газету, а также издания Men's health, Women's health и National Geographic. В 2015 г. The Moscow Times сменила формат с ежедневной газеты на еженедельную, в ноябре главным редактором газеты был назначен Михаил Фишман. С конца прошлого месяца издание выходит и на китайском языке.

Права на The Moscow Times с июля будут переданы в европейский некоммерческий фонд, говорит он. Страна, в которой будет располагаться фонд, и его название пока обсуждаются. Фонд сможет выдавать лицензии в разных странах, в том числе для проведения конференций под брендом The Moscow Times, говорит он. Издание The Moscow Times будет продвигаться в разных странах, в том числе в Европе, странах СНГ и Китае.

Сауэр будет назначен председателем фонда, Кудрявцев будет занимать должность члена правления. В организации от Сауэра будет два директора, от Кудрявцева - один. Операционным управлением НКО займется Сауэр.

Сауэр – основатель Independent Media (позднее – SIM). Он запустил в России журнал Cosmopolitan, газеты «Ведомости» и The Moscow Times и т. д. В ноябре 2012 г. он был назначен президентом медиахолдинга РБК, в августе 2015 г. перешел на должность вице-президента «Онэксима». Сауэр — гражданин Нидерландов. Согласно российскому закону о СМИ иностранцы не имеют права владеть более чем 20% учредителя СМИ. «The Moscow Times этой осенью отметит 25-летний юбилей. Это был мой первый проект в России, и он мне очень дорог, - цитируют в сообщении Сауэра. - Я считаю, что сейчас самое время для возвращения к издательским корням. Мы будем фокусироваться на цифровой экспансии The Moscow Times как для англоязычного сообщества в России, так и для зарубежной аудитории».

«За последние два года мы удвоили тиражи The Moscow Times, увеличили доходы от рекламы на 30% и запустили китайское издание и новый веб-сайт», - сказал Кудрявцев.