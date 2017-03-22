Главным редактором «Ведомостей» станет Илья Булавинов. Такое решение только что принял совет директоров издания. Татьяна Лысова остается в совете директоров «Ведомостей» минимум до конца текущего года, заявил редакции Демьян Кудрявцев, представитель владельца издания (газетой владеет семья Кудрявцева). Сейчас Булавинов управляет дирекцией интернет-вещания «Первого канала».

Илья Булавинов о «Ведомостях» и «Первом» «Несмотря на то что в последнее время моя профессиональная деятельность не была связана с производством новостного контента в частности и деловой журналистикой в целом, надеюсь, что мои знания помогут дальнейшему динамичному и эффективному развитию одного из самых авторитетных и качественных изданий страны. С глубочайшим уважением отношусь к опыту и компетенциям, накопленным редакцией «Ведомостей» под руководством Татьяны Лысовой, и намерен приложить все усилия для того, чтобы процесс смены главного редактора прошел комфортно и безболезненно для моих новых коллег.

Я признателен руководству «Первого канала» за предоставленную мне почти три года назад возможность возглавить направление интернет-вещания и за всемерную поддержку, благодаря чему многолетний лидер отечественного телеэфира существенно увеличил свою аудиторию в интернете».

Булавинову 44 года. Большая часть его карьеры связана с «Коммерсантом», который прежде возглавлял Кудрявцев. Булавинов работал в «Коммерсанте» в 1993-2013 гг. - сначала как военный корреспондент, потом как редактор отдела политики, заместитель главного редактора и, наконец, как главный редактор сайта Kommersant.ru. В 2013-2014 гг. - главный редактор сайта «РИА Новости». С мая 2014 г. - директор Дирекции интернет-вещания «Первого канала». На сайте «Первого канала» сообщается, что Булавинов – крепкий семьянин и болельщик ЦСКА.

По словам Кудрявцева, за Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, за другого кандидата - шеф-редактора Vedomosti.ru Екатерину Дербилову - отдано три голоса. Кандидатуру Дербиловой предложили совету редакция и действующий главный редактор издания Татьяна Лысова. Лысова от комментариев отказалась.

К обязанностям главного редактора «Ведомостей» Булавинов приступит в середине апреля, контракт с ним будет подписан сроком на два года. Заседание совета директоров длилось 2,5 часа, и, как рассказали «Ведомостям» два члена совета, практически все это время совет обсуждал не столько персоналии Булавинова и Дербиловой, сколько сам принципиальный выбор между внутренним и внешним кандидатом.

Булавинов сказал «Ведомостям», что читает газету с 1999 г., считает ее одним из самых качественных изданий в стране и «испытывает глубочайшее уважение перед редакцией и лично Татьяной Лысовой». «Как журналист "Коммерсанта" я несколько раз переживал смену главных редакторов, поэтому понимаю, насколько болезненным может оказаться для редакции такое изменение, и приложу все усилия, чтобы сделать его максимально комфортным для журналистов», - говорит он. Булавинов отказался обсуждать возможные изменения в стратегии «Ведомостей»: «Сначала я познакомлюсь с людьми».

После совета директоров Демьян Кудрявцев больше часа отвечал на вопросы редакции. Он назвал первой причиной выбора Булавинова в качестве кандидата то, что он «неподвластен никакому давлению извне». Также он сказал, что Булавинов в своей карьере несколько раз занимался интеграцией редакций разных типов СМИ - печатных и интернет-СМИ, радио и телевидения. Это важно для «Ведомостей» в эпоху усиления digital-составляющей медиабизнеса. Кроме того, Булавинов имеет большой опыт вливания в чужие коллективы, прежде всего журналистские, и налаживания отношений внутри, добавил Кудрявцев. Наконец, Булавинов - «продуктовый человек».

Журналисты спрашивали Кудрявцева, насколько он уверен, что Булавинов сможет сохранить независимость редакционной политики «Ведомостей», особенно учитывая его работу на «Первом канале» и в «РИА Новости». Также их интересовало, как поменяется редакционная политика с приходом нового главреда. Кудрявцев ответил, что «Ведомостям» нужны изменения - в газете, настаивает он, наблюдается некоторый «застой», поэтому ими должен заняться внешний человек. О конкретных изменениях он говорить отказался, сославшись на то, что не имеет права вмешиваться в редакционную политику, и предложил обсудить это с Булавиновым. Самого Булавинова сегодня не было ни на совете директоров, ни в редакции, Кудрявцев предложил организовать встречу с ним в ближайшее время.

Лысова сообщила прошлой осенью, что в течение полугода может покинуть свой пост. Она управляла «Ведомостями» с 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания). Свой уход Лысова объяснила исключительно личными причинами: «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно». Она категорически отрицала, что причиной ее ухода может быть конфликт с новым владельцем – семьей Демьяна Кудрявцева.

«Ведомости» издаются с 1999 г. компанией «Бизнес ньюс медиа». Долгое время эту компанию в равных долях контролировали структуры финской Sanoma, американской The Wall Street Journal и британской Financial Times.

В 2013 г. Sanoma приняла решение выйти из России и продать все свои активы здесь – помимо «Ведомостей» компания также издавала газету Moscow Times и около двух десятков глянцевых журналов. The Wall Street Journal и Financial Times готовы были остаться совладельцами «Ведомостей», но в России был принят закон об ограничении иностранцев в СМИ – с 2016 г. они имеют право владеть или контролировать не более 20% СМИ.

Семья Кудрявцева, бывшего руководителя ИД «Коммерсантъ», сначала приобрела долю Sanoma, а затем и доли других учредителей. Сейчас «Бизнес ньюс медиа» владеет АО «Аркан инвестмент», единственный акционер которой - Яна Мозель-Кудрявцева, жена Кудрявцева. Финансовые показатели «Ведомостей» не раскрываются.

Шеф-редактор Vedomosti.ru Екатерина Дербилова была избрана кандидатом от редакции «Ведомостей». По уставу, принятому после продажи издания, редакция имеет право предложить учредителю своего кандидата на должность главного редактора. Такой кандидат должен получить большинство голосов (более 50%) сотрудников редакции: для этого проводится голосование сотрудников. Редакция «Ведомостей» проголосовала вчера, 21 марта. Кандидатуру Дербиловой предложила Лысова. Альтернативных кандидатур сотрудники на общем собрании предлагать не стали. Также Лысова сообщила редакции, что в любом случае выдвинет Дербилову как своего кандидата – у нее есть такое право как у члена совета директоров. В результате за Дербилову проголосовало 87% от всех сотрудников «Ведомостей».

В совет директоров «Ведомостей» входит семь человек: помимо Лысовой и Кудрявцева это еще два представителя владельца - бывший председатель совета директоров европейского подразделения News Corp. Ирвинг Мартин Помпадур и Владимир Воронов, а также три независимых директора - ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, директор Политехнического музея Юлия Шахновская и профессор НИУ ВШЭ Анна Качкаева. Главный редактор выбирается советом простым большинством голосов.

Дербиловой 36 лет. В «Ведомости» она пришла как корреспондент отдела «Энергоресурсы» в 2004 г. До этого работала в Свердловском областном агентстве политической информации и «Интерфаксе». В 2008 г. Дербилова стала редактором объединенного отдела «Индустрия» и «Энергоресурсы». В 2013 г. прошла курс Dow Jones по цифровым медиа. С апреля 2013 г. занимает позицию шеф-редактора сайта Vedomosti.ru. Она вместе с Лысовой занималась перезапуском этого сайта.