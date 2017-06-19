У экспертов правительства есть лишь точечные поправки к документу

Правительство одобрило законопроект о мессенджерах Е. Разумный / Ведомости

Сегодня на правительственной комиссии по законопроектной деятельности был утвержден проект отзыва правительства на законопроект о регулировании мессенджеров. Официально документ будет одобрен в четверг. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

Правительство концептуально поддерживает этот законопроект в связи с актуальностью проблемы передачи мессенджерами мгновенных сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации», говорится с проекте отзыва.

О том, что правительство поддержало законопроект, знает источник, близкий к комитету Госдумы по информационной политике. Официально представитель комитета это комментировать не стал.

Законопроект о регулировании мессенджеров был разработан Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет операторов связи и медиахолдинги) еще в 2015 г., в прошлом году он активно обсуждался отраслью и с тех пор претерпел значительные изменения. В мае этого года он был внесен в Госдуму, а на прошлой неделе был принят в первом чтении.

Законопроект вводит в законодательство само понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для таких сервисов. В частности, документ обязывает владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. Для этого их обяжут заключать соглашения с российскими операторами связи. Также проект запрещает рассылать через мессенджеры спам и информацию, распространение которой в России запрещено. Мессенджеры, не выполняющие требования, будут заблокированы.

Несмотря на общее одобрение, у правительства есть отдельные замечания к тексту законопроекта. Например, считают эксперты правительства, некоторые термины, фигурирующие в законопроекте, не поддаются однозначному толкованию. Так, нельзя однозначно определить содержание понятия «идентификация пользователя сети интернет», говорится в документе.

Есть претензии и к другой терминологии. Так, не очень ясно, что из себя представляет «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации», а также «предмет договора об идентификации», заключаемый владельцами мессенджеров с оператором связи. При этом в законопроекте не предусмотрена обязанность оператора заключать такой договор и идентифицировать пользователей, указывается в отзыве. Еще одна претензия касается процедуры идентификации пользователей только с помощью абонентского номера. По текущему же законодательству при заключении договора с оператором, абонент получает не только номер, но и уникальный код идентификации.

Таким образом, положения законопроекта, связанные с идентификацией пользователей, требуют уточнения, говорится в проекте отзыва. Но правительство поддерживает проект при условии его доработки.

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