Дума приняла законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов Андрей Махонин / Ведомости

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект о блокировке так называемых «зеркал» пиратских сайтов, следует из информации на сайте Госдумы. Этот проект был внесен в Госдуму правительством в феврале этого года, его цель – остановить распространение нелицензионных фильмов, музыки и другого контента в рунете. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 г.

Важно, что еще ко второму чтению были отклонены поправки Минкультуры к этому законопроекту. Министерство предлагало ввести досудебную блокировку не только «зеркал» пиратских сайтов, но и самих таких ресурсов. Таким образом Минкультуры пытается бороться с нелегальным распространением национального кино. Сейчас сами пиратские сайты блокируются только по решению Мосгорсуда. Если суд дважды признает сайт нарушителем копирайта, то адрес ресурса вносится в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и операторы начинают блокировать его на территории России.

Против предложения Минкультуры выступили интернет-компании и профильный комитет Госдумы по информполитике. Они объяснили, что не следует нарушать уже действующую процедуру блокировки сайтов. Тем более что если кто-то добьется досудебной блокировки сайтов, то другие участники рынка могут потребовать и для себя таких преференций, говорили противники предложения Минкультуры.

Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов позволяет правообладателям добиваться быстрой блокировки «зеркал» пиратских сайтов, которые ранее были навечно заблокированы по решению суда. Правообладатели не раз раз говорили, что принятый в России антипиратский закон бесполезен, если не дает возможности закрывать не только сами пиратские сайты, но и постоянно плодящиеся копии таких ресурсов.

Кроме того, законопроект обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты и их «зеркала».

Определять, является ли сайт «зеркалом» другого сайта с нелицензионным контентом, будет Минкомсвязи. Инициировать процедуру блокировки «зеркал» могут федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Это уже третья версия антипиратского закона, действующего в России с 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов.