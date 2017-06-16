Досудебную блокировку не учли в законопроекте о «зеркалах» пиратских сайтов Toru Hanai / Reuters

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, разрешающий блокировать «зеркала» пиратских сайтов, следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы. Этот документ был внесен правительством в феврале этого года, его цель – остановить распространение нелицензионных фильмов, музыки и другого контента в рунете. Закон, если будет принят, должен вступить в силу с 1 октября 2017 г.

Что такое «зеркало» Согласно документу, копией можно считать сайт, сходный до степени смешения с другим сайтом, доступ к которому уже ограничен по решению Мосгорсуда из-за нарушения авторских и смежных прав.

Законопроект позволяет правообладателям добиваться быстрой блокировки «зеркал» пиратских сайтов, которые ранее были навечно заблокированы по решению суда. Правообладатели не раз раз говорили, что принятый в России антипиратский закон бесполезен, если не дает возможности закрывать не только сами пиратские сайты, но и постоянно плодящиеся копии таких ресурсов.

По сути, этот законопроект – это уже третья версия так называемого антипиратского закона, действующего в России с 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов – в том случае, если суд дважды признал такой ресурс нарушителем интеллектуальных прав.

Еще одна важная новация законопроекта – обязанность поисковых систем вроде «Яндекса» и Google удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты и их «зеркала». Правообладатели много лет добивались от поисковиков, чтобы они зачищали результаты поиска от ссылок на сайты с нелицензионным контентом. Но компании обычно отказывали владельцам прав, ссылаясь на отсутствие решения суда.

Решение, является ли сайт «зеркалом» пиратского ресурса, будет принимать Минкомсвязи, само решение о блокировке – Мосгорсуд, а исполнять его будет Роскомнадзор. Поисковики и операторы должны будут закрыть доступ к ресурсу в течение суток.

«В процессе подготовки законопроекта обсуждались предложения Минкультуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов, но они не были учтены ко второму чтению», - цитирует «Интерфакс» слова руководителя профильного комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина. Но, по его словам, депутаты учли предложения министерства по внесудебной блокировке «зеркал» уже заблокированных сайтов.

Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил защитить российское кино с помощью досудебной блокировки любых сайтов с нелицензионным контентом: он предложил добавить эти поправки в проект «о зеркалах». Но против этого выступила интернет-индустрия: крупнейшие компании написали письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой остановить эту инициативу. Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, опасались компании. А источник в Госдуме говорил, что нельзя нарушать текущий принцип, по которому без суда блокируются только сайты, несущие угрозу здоровью и жизни людей или безопасности страны.