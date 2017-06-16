Комитет Госдумы отклонил поправки о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о быстрой блокировке «зеркал» пиратских сайтов, пишет газета «Коммерсантъ». В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2017 г. Документ претерпит ряд изменений: к нему поступило восемь поправок, семь из них комитет рекомендовал к принятию.

В частности, отмечает издание, в итоговом тексте не оказалось предложений Минкультуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов по заявлению правообладателей отечественных фильмов.

Кроме того, в обновленном законопроекте термин «производный сайт в сети интернет» заменен понятием «копия заблокированного сайта» — это сайт, «сходный до степени смешения с сайтом в интернете, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета». Уточнен и перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки «зеркал»,— это и федеральные органы исполнительной власти, и правообладатели.

Также исключен механизм ограничения доступа к таким ресурсам на основании судебного приказа Мосгорсуда — поправки ко второму чтению предусматривают, что решение будет принимать Минкомсвязи. Поправки также обязывают поисковые системы удалять из выдачи «сведения о доменном имени и об указателях страниц» «зеркал».